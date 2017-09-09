زيدان ينضم لقائمة المؤيدين لتقليص الانتقالات الصيفية

مدريد(أ ف ب)

انضم الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، إلى لائحة المطالبين بتقليص فترة الانتقالات الصيفية في كرة القدم، معتبراً أن «الميركاتو» يجب أن يتوقف قبل انطلاق البطولات، على غرار ما حصل في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي: أوافق على الأمر عينه مثل الكثير من الناس. يجب أن يتوقف الميركاتو عندما ينطلق الدوري. هذا مؤكد. وتابع: لا يمكننا تغيير الفريق خلال المسابقة، هذا ما أعتقده وهو رأي الكثيرين.

وصوتت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لمصلحة قرار إقفال باب الانتقالات الصيفية قبل انطلاق موسم 2018-2019.

ولن يسمح للأندية إجراء أي تعاقدات بعد الساعة 16.00 بتوقيت جرينيتش من نهار الخميس الذي يسبق انطلاق البطولة. وانتهت فترة الانتقالات في إنجلترا في 31 أغسطس الماضي، أي بعد انطلاق منافسات الدوري، والذي بدأ هذا الموسم قبل 3 أسابيع من هذا الموعد. كما أعرب رئيس الاتحاد الأوروبي السلوفيني ألكسندر تشيفيرين عن دعمه لتقصير فترة الانتقالات: من وجهة نظري، ليس جيداً أن يبدأ اللاعبون لنادٍ معين مع انطلاق البطولة، ويصبحوا مع نادٍ آخر لدى إقفال باب الانتقالات. ثمة الكثير من عدم اليقين لفترة طويلة. ولذلك أود أن أقول إن باب الانتقالات قد يكون طويلاً وأؤيد تقصيره.