«قاهر جيجز» وشقيق دوناروما ضمن الأرخص في «الميركاتو الأخير»

عمرو عبيد (القاهرة)
ينصب الاهتمام الإعلامي دائماً على أغلى وأضخم صفقات انتقالات اللاعبين في العالم، خلال سوق الانتقالات في الصيف أو الشتاء، ولم يكن هناك أي مجال للحديث خلال الشهرين الماضيين، إلا عن نيمار ومبابي وديمبلي، وغيرهم ممن أشعلوا الميركاتو الصيفي بانتقالات مدوية تجاوزت قيمتها كل الحدود، لكن تبقى وسط كل هذا الجنون المالي بعض الصفقات قليلة الثمن، والتي تعيد إلى الأذهان الذكريات القديمة لسوق الانتقالات، الذي لم يكن يعرف كل هذا الكم من الملايين التي تنفق هنا وهناك، لدرجة أنه قد لا يصدق البعض أن لاعباً قد انتقل خلال صيف 2017 بمقابل يقل عن مليون جنيه إسترليني.
ففي البريميرليج، كان المدافع الويلزي الشاب كيان هاريس هو صاحب أرخص صفقات الانتقال هناك، إذ تعاقد معه فريق سوانزي سيتي قادماً من كوفنتري سيتي مقابل 500 ألف جنيه إسترليني، ويبلغ هاريس من العمر 20 عاماً، حيث سبق له اللعب مع منتخب ويلز تحت 20 سنة في مايو الماضي.
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وفي الليجا كان خوان جوردان صاحب الـ 23 عاماً انتقل من صفوف إسبانيول إلى إيبار مقابل 85 ألف جنيه إسترليني فقط «112 ألف دولار»، بعدما كان معاراً إلى صفوف بلد الوليد في الدرجة الثانية خلال الموسم الماضي، وشارك في 35 مباراة محرزاً 3 أهداف، أما جناح فالنسيا السابق بابلو بياتي الأرجنتيني، فقد انتقل إلى إسبانيول بعدما كان معارا إليه في الموسم الماضي من فريق «الخفافيش» وشارك الأرجنتيني الدولي السابق مع فريق كتالونيا الثاني في 30 مباراة محرزاً 10 أهداف، قبل أن ينتقل نهائياً إليه مقابل مليون و300 ألف جنيه إسترليني.
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وبمقابل 270 ألف جنيه إسترليني فقط تعاقد الميلان مع الشقيق الأكبر لحارسه الواعد جاينلويجي دوناروما، الذي يبلغ من العمر 27 عاماً وسبق له التواجد في قلعة «الروسونيري» قبل 8 سنوات سابقة، ليعود أنتونيو دوناروما من فريق استيراس تريبولي اليوناني ليشارك شقيقه في حراسة مرمى الميلان بعقد يمتد لأربع سنوات!.