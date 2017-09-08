«قاهر جيجز» وشقيق دوناروما ضمن الأرخص في «الميركاتو الأخير»

عمرو عبيد (القاهرة)

ينصب الاهتمام الإعلامي دائماً على أغلى وأضخم صفقات انتقالات اللاعبين في العالم، خلال سوق الانتقالات في الصيف أو الشتاء، ولم يكن هناك أي مجال للحديث خلال الشهرين الماضيين، إلا عن نيمار ومبابي وديمبلي، وغيرهم ممن أشعلوا الميركاتو الصيفي بانتقالات مدوية تجاوزت قيمتها كل الحدود، لكن تبقى وسط كل هذا الجنون المالي بعض الصفقات قليلة الثمن، والتي تعيد إلى الأذهان الذكريات القديمة لسوق الانتقالات، الذي لم يكن يعرف كل هذا الكم من الملايين التي تنفق هنا وهناك، لدرجة أنه قد لا يصدق البعض أن لاعباً قد انتقل خلال صيف 2017 بمقابل يقل عن مليون جنيه إسترليني.

ففي البريميرليج، كان المدافع الويلزي الشاب كيان هاريس هو صاحب أرخص صفقات الانتقال هناك، إذ تعاقد معه فريق سوانزي سيتي قادماً من كوفنتري سيتي مقابل 500 ألف جنيه إسترليني، ويبلغ هاريس من العمر 20 عاماً، حيث سبق له اللعب مع منتخب ويلز تحت 20 سنة في مايو الماضي.

ومن أشهر الأسماء التي انتقلت بمقابل بلغ مليون جنيه إسترليني كان مدافع خط الوسط الانجليزي المخضرم، جاريث باري صاحب الـ 36 عاماً قادماً من إيفرتون إلى وست بروميتش، وسبق لباري اللعب في صفوف مانشستر سيتي من 2009 حتى 2014، وفاز مع السيتي بلقب الدوري موسم 2011/&rlm&rlm 2012، والطريف أن باري بات في حاجة إلى خوض 3 مباريات فقط مع فريقه الجديد لتحطيم رقم ريان جيجز في عدد مرات المشاركة في مباريات البريميرليج، حيث لعب جاريث 630 مباراة مقابل 632 لأسطورة مانشستر يونايتد!

وفي الليجا كان خوان جوردان صاحب الـ 23 عاماً انتقل من صفوف إسبانيول إلى إيبار مقابل 85 ألف جنيه إسترليني فقط «112 ألف دولار»، بعدما كان معاراً إلى صفوف بلد الوليد في الدرجة الثانية خلال الموسم الماضي، وشارك في 35 مباراة محرزاً 3 أهداف، أما جناح فالنسيا السابق بابلو بياتي الأرجنتيني، فقد انتقل إلى إسبانيول بعدما كان معارا إليه في الموسم الماضي من فريق «الخفافيش» وشارك الأرجنتيني الدولي السابق مع فريق كتالونيا الثاني في 30 مباراة محرزاً 10 أهداف، قبل أن ينتقل نهائياً إليه مقابل مليون و300 ألف جنيه إسترليني.

الكالتشيو الإيطالي شهد أيضا العديد من الانتقالات خلال الصيف الماضي كان أقلها قيمة مادية على الإطلاق، هو حصول كييفو صاحب المركز العاشر حاليا على خدمات لاعب الوسط الألماني الشاب جيانلوكا جودينو، وهو أحد خريجي أكاديمية بايرن ميونيخ بمقابل 44 ألف جنيه إسترليني فقط، رغم أن جودينو سبق له اللعب مع الفريق الأول للبافاري في موسم 2014/&rlm&rlm 2015، بعد تصعيد بيب جوارديولا له ليصبح أصغر رابع لاعب في تاريخ بايرن يشارك كأساسي مع الفريق الأول وشارك في 11 مباراة خلال ذلك الموسم منها مباراة واحدة في دوري الأبطال أيضا مساهماً في تتويج البايرن بلقب البوندسليجا آنذاك.

وبمقابل 270 ألف جنيه إسترليني فقط تعاقد الميلان مع الشقيق الأكبر لحارسه الواعد جاينلويجي دوناروما، الذي يبلغ من العمر 27 عاماً وسبق له التواجد في قلعة «الروسونيري» قبل 8 سنوات سابقة، ليعود أنتونيو دوناروما من فريق استيراس تريبولي اليوناني ليشارك شقيقه في حراسة مرمى الميلان بعقد يمتد لأربع سنوات!.