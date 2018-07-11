سبرامانيام.. موسيقا من السّماء

أحمد حميدة

أحياناً ما ينهض موسيقي استثنائي على قدر فارق من الإشعاع والتوهّج، فيحدث تغيّراً عميقاً، لا في تاريخ الآلة الموسيقيّة الأثيرة لديه، وإنّما في تاريخ الموسيقا، كذلك هو سبرامانيام، الرّجل ذي الصّوت الغليظ، المكنّى من قبل أصدقائه بـ «ماني»، ولي الشّرف حقيقة في أن أكون واحداً منهم. فلماذا تراه اختار العزف على آلة الكمان، وهي الآلة التي صقلها الغرب، وأعاد صقلها، فخلّفت في مخيّلتنا مزيجاً من فنّ رشيق مهيب، ومن غواية الشّيطان.

لا بدّ من الإشارة إلى أن آلة الكمان كانت قد دخلت الهند مع المستعمرين الغربيين في بداية القرن التّاسع عشر، وأنّه بعد اكتشاف الهنود للعازفين الإيرلنديين على هذه الآلة، سعى معلّمو الموسيقا الهنديّة إلى صهرها في بوتقة الموسيقا المحليّة والتّخت الهندي، فإذا بها، وبعد أن عبرت مصفاة الإرث الموسيقيّ الهنديّ العريق، تتهنّدُ، لتصبح آلة هنديّة بامتياز.

سرعان ما تطوّرت هذه الآلة بإقليم مدراس الذي ينتمي إليه سبرامانيام، فغدا العزف عليها يتمّ على الطّريقة الهنديّة، جلوساً على الأرض، وأضحت الآلة بحركة تشبه بندول السّاعة، وسيلة عبور بين الشّرق والغرب.

أنشودة الحرية

لقد أقبل سبرامانيام بعد اكتمال موهبته ومهارته في العزف على، ما بات يعرف بالجاز ــ المزيج، تلك الصّيغة الغائمة للموسيقا، التي نظر إليها سبرامانيام على أنّها فعل أخوّة وتعطّش لسحر لا حدّ له، تجاه الموسيقا التي يبدعها الإنسان أينما كان. بمثل هذا الإحساس سيحوّل آلة الكمان من رمز للاضطهاد والغزو إلى مرآة صقيلة ومتلألئة تنعكس فيها عراقة الرّوح الهنديّة وثراء موسيقا الهند الجنوبيّة، المعروفة بالموسيقا الكرناتيّة، وليجعل من موسيقا تلك الآلة أنشودة عذبة للحريّة، تلهج بروح شعب بأكمله.