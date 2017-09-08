كوستا على «رادار» فناربخشة وبيشكتاش

أنور إبراهيم (القاهرة)

أبدى أكثر من ناد تركي اهتمامه بضم النجم الإسباني الدولي دييجو كوستا مهاجم تشيلسي الإنجليزي، إلى صفوفه وفي مقدمة هذه الأندية فنار بخشة وبيشكتاش، بعد ما سارت علاقة اللاعب بناديه الانجليزي من سيئ إلى أسوأ، نظراً لعدم عودة كوستا إلى انجلترا منذ أن أبلغه الإيطالي أنطونيو كونتي بإسقاطه من حساباته ومطالبته بالبحث عن ناد آخر.

وذكرت محطة «بي بي سي» أن مفاوضات متقدمة جداً بدأت على ما يبدو منذ فترة بين وكيل اللاعب ومسؤولي أندية إسطنبول. وكان أيكوت كوكامان مدرب فريق فناربخشة أبدى اهتماماً خاصاً بكوستا وقال: إنه لاعب صاحب إمكانيات عالية ومهارات خاصة وإنه يتمنى ضمه إلى صفوف الفريق، وإن كان أبدى في الوقت نفسه عدم تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق معه، نظراً لضيق الوقت قبل غلق الميركاتو الصيفي في تركيا.

ومنذ بداية الخلاف بين كوستا وكونتي، أعلن النجم الإسباني رغبته في العودة إلى ناديه الأول أتليتكو مدريد، ولكنه اصطدم بحقيقة تعرض «الأتليتي» لعقوبة عدم ضم لاعبين جدد إلى صفوفه حتى يناير القادم، نظراً لمخالفته قواعد قيد اللاعبين القصّر. ومن جانبها تحدثت صحيفة «ليكيب» عبر موقعها الإلكتروني عن إمكانية توقيع عقد إعارة لمدة موسم في تركيا، على أن يعود بعدها إلى إسبانيا في الصيف القادم.

الجدير بالذكر أن دييجو كوستا «28 عاماً» تم قيده في قائمة تشيلسي بـ «البريميرليج» إلا أنه لم يقرر بعد العودة إلى انجلترا ومازال موجوداً في مسقط رأسه البرازيل منذ إجازته الصيفية، وربما يرجع سبب عدم عودته للبلوز حتى الآن إلى استيائه من عدم قيده ضمن قائمة الفريق في دوري الأبطال، فضلاً عما وصل إلى مسامعه من أن النادي سيقاضيه، ويطالب بتعويض 50 مليون جنيه استرليني لعدم التزامه بتعليمات العودة فوراً إلى انجلترا.