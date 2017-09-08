هدافو البريميرليج يتوهجون في تصفيات المونديال

عمرو عبيد (القاهرة)

يتصدر الكولومبي راداميل فالكاو مهاجم موناكو الفرنسي قائمة أفضل الهدافين في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، برصيد 7 أهداف، أحرزها خلال 4 جولات أقيمت حتى الآن في الدوري الفرنسي، وعاد فالكاو إلى ناديه ظافراً بعد جولة تصفيات المونديال، حيث انتزع تعادلاً صعباً لبلاده أمام البرازيل بهدف رأسي رائع ساهم في الحفاظ على حظوظه نحو التأهل المباشر إلى روسيا، باحتلاله المركز الثالث، ورغم أن أوروجواي قفزت إلى المرتبة الثانية مقتربة هي الأخرى من كأس العالم، إلا أن إدينسون كافاني لم ينجح في هز الشباك مع بلاده خلال مباراتين، رغم أنه يمتلك 5 أهداف مع باريس سان جيرمان وصيفاً لفالكاو.

ويمتلك الأرجنتينيان باولو ديابالا وماورو إيكاردي معدلاً تهديفياً أفضل من هدافي الدوري الفرنسي، حيث سجل كل منهما 4 أهداف في الكالتشيو خلال جولتين فقط، مع فريقيهما يوفنتوس وإنترناسيونالي على الترتيب، إلا أن الثنائي فشل فشلًا ذريعاً مع «التانجو» خلال الجولتين الأخيرتين من تصفيات المونديال، بعد تعادل سلبي مع أوروجواي، ثم نتيجة صادمة أمام فنزويلا في ملعب المونومينتال بالتعادل 1/&rlm&rlm&rlm1، والعجيب أن الهدف لم يأتِ بقدم أرجنتينيه بل جاء من نيران صديقة تعكس حالة راقصي التانجو مع منتخب بلادهم خلال الفترات الأخيرة، حيث لم يختلف الوضع كثيراً مع ليونيل ميسي أحد متصدري قائمة هدافي الليجا بهدفين في جولتين، منحا برشلونة الفوز أمام ديبورتيفو ألافيس لكنه لم ينجح في تكرار ذات الأمر مع المنتخب!

أيضا شارك كل من ماركو أسينسيو وكوكي مع «الماتادور» في فوزيه المتتاليين على إيطاليا وليشتنشتاين، إلا أن صاحبي الهدفين في الدوري الإسباني حتى الآن، لم يسجلا أي أهداف لكن كوكي صنع الهدف الأول الذي افتتح ثمانية الإسبان في مرمى ليشتنشتاين، على عكس مواطنهما ألفارو موراتا الذي يأتي ضمن أفضل هدافي البريميرليج بهدفين بعد ثلاث جولات، حيث نجح مهاجم الريال السابق في إحراز 3 أهداف خلال هاتين المباراتين، ليكون الأكثر تأثيراً بين لاعبي الماتادور، خاصة أنه سجل الأهداف عقب دخوله كبديل في كلتا المواجهتين.

ومع موراتا، يبدو أن هدافي البريميرليج كانوا الأكثر توهجاً في مواجهات التصفيات الأخيرة، حيث سجل البلجيكي لوكاكو 4 أهداف مع منتخب بلاده بواقع هاتريك في مرمى جبل طارق بجانب هدف الصعود رسمياً إلى المونديال في شباك اليونان، ويتصدر لوكاكو قائمة هدافي الدوري الانجليزي بثلاثة أهداف مع مانشستر يونايتد، وهو نفس رصيد ساديو ماني السنغالي الذي أحرز هدفاً واحداً مع «الأسود» في مباراتي التصفيات، لكنه لم يتمكن من تجاوز نتيجتي التعادل في كلتاهما، كما سجل محمد صلاح هدف الفوز على أوغندا ليعدل وضعية الفراعنة في الوقت الذي يمتلك فيه هدفين حتى الآن مع ليفربول في البريميرليج، في حين أن ليفاندوفسكي متصدر هدافي «البوندسليجا» بثلاثة أهداف في جولتين لم يسجل إلا هدفاً واحداً في مرمى كازاخستان، ولم يفلح في إنقاذ بولندا من السقوط أمام الدنمارك بينما غاب الجابوني أوباميانج عن المشاركة مع منتخب بلاده في جولتي التصفيات.