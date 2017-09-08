«البافاري» للثأر من هوفنهايم في الجولة الثالثة

برلين (أ ف ب)
يبحث بايرن ميونيخ حامل اللقب وغريمه بروسيا دورتموند عن مواصلة بدايتهما القوية والتحضر، لما ينتظرهما الأسبوع المقبل في مستهل مشوارهما في دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما يتواجهان اليوم مع هوفنهايم وفرايبورج على التوالي في المرحلة الثالثة من الدوري الألماني.
وبدأ بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن لقبه بفوز على باير ليفركوزن (3-1) ثم أكد في المرحلة الثانية تفوقه على مضيفه فيردر بريمن (2-صفر) الذي مني بهزيمته الـ16 تواليا في مسابقتي الدوري والكأس أمام منافسه البافاري، وذلك بفضل ثنائية للبولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل ثلاثة أهداف في مباراتين.
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وستكون الفرصة قائمة أمام الوافد الجديد الكولومبي خاميس رودريجيز لتسجيل بدايته في الدوري الألماني، بعدما أجبرته الإصابة على الغياب عن أول مباراتين مع النادي البافاري، الذي انتقل إليه هذا الصيف من ريال مدريد الإسباني على سبيل الإعارة. ويبدأ بايرن بعد عطلة المباريات الدولية مرحلة شاقة يخوض خلالها 7 مباريات في غضون 23 يوماً. ومن جهته، يسعى دورتموند أيضاً لتحقيق فوزه الثالث توالياً عندما يحل ضيفا على فرايبورج الذي خسر مبارياته الـ12 الأخيرة ضد منافسه.
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ويستعد دورتموند للاختبار الصعب الذي ينتظره الأربعاء على ملعب ويمبلي في لندن ضد توتنهام هوتسبر الإنجليزي.
وفي المباريات الأخرى، يلعب اليوم بروسيا مونشنجلادباخ مع اينتراخت فرانكفورت، وفولفسبورج مع هانوفر، وماينز مع باير ليفركوزن، وأوجسبورج مع كولن، على أن يلتقي غداً هرتا برلين مع فيردر بريمن، وشالكه مع شتوتجارت.