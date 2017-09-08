«البافاري» للثأر من هوفنهايم في الجولة الثالثة

برلين (أ ف ب)

يبحث بايرن ميونيخ حامل اللقب وغريمه بروسيا دورتموند عن مواصلة بدايتهما القوية والتحضر، لما ينتظرهما الأسبوع المقبل في مستهل مشوارهما في دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما يتواجهان اليوم مع هوفنهايم وفرايبورج على التوالي في المرحلة الثالثة من الدوري الألماني.

وبدأ بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن لقبه بفوز على باير ليفركوزن (3-1) ثم أكد في المرحلة الثانية تفوقه على مضيفه فيردر بريمن (2-صفر) الذي مني بهزيمته الـ16 تواليا في مسابقتي الدوري والكأس أمام منافسه البافاري، وذلك بفضل ثنائية للبولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل ثلاثة أهداف في مباراتين.

ويأمل بايرن ألا يتكرر سيناريو زيارته الأخيرة إلى ملعب هوفنهايم، حيث خسر صفر-1 في المرحلة الـ 27 من الموسم الماضي وهو ما يجعلها مباراة ثأرية، من أجل أن يتحضر بأفضل طريقة لبدء مشواره في دوري الأبطال، حيث يستقبل اندرلخت البلجيكي الثلاثاء في المجموعة الثانية التي تضم أيضا باريس سان جرمان الفرنسي وسلتيك بطل اسكتلندا.

وستكون الفرصة قائمة أمام الوافد الجديد الكولومبي خاميس رودريجيز لتسجيل بدايته في الدوري الألماني، بعدما أجبرته الإصابة على الغياب عن أول مباراتين مع النادي البافاري، الذي انتقل إليه هذا الصيف من ريال مدريد الإسباني على سبيل الإعارة. ويبدأ بايرن بعد عطلة المباريات الدولية مرحلة شاقة يخوض خلالها 7 مباريات في غضون 23 يوماً. ومن جهته، يسعى دورتموند أيضاً لتحقيق فوزه الثالث توالياً عندما يحل ضيفا على فرايبورج الذي خسر مبارياته الـ12 الأخيرة ضد منافسه.

وهي ثاني أطول سلسلة انتصارات متتالية بين فريقين في الدوري الألماني، بعد تلك التي حققها بايرن ضد فيردر بريمن (14)، ويبدو فريق المدرب الهولندي بيتر بوس مرشحاً لإضافة انتصار آخر على حساب مضيفه، والإبقاء على سجله المثالي في مستهل الموسم بعد أن فاز في المرحلتين الأوليين على فولفسبورغ (صفر-3 خارج ملعبه) وهرتا برلين (2-صفر).

ويستعد دورتموند للاختبار الصعب الذي ينتظره الأربعاء على ملعب ويمبلي في لندن ضد توتنهام هوتسبر الإنجليزي.

وفي المباريات الأخرى، يلعب اليوم بروسيا مونشنجلادباخ مع اينتراخت فرانكفورت، وفولفسبورج مع هانوفر، وماينز مع باير ليفركوزن، وأوجسبورج مع كولن، على أن يلتقي غداً هرتا برلين مع فيردر بريمن، وشالكه مع شتوتجارت.