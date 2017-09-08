«الأسطورة» يعود مدرباً

روما (أ ف ب)

بعد أن أسدل الستار على مسيرته كلاعب التي استمرت 24 عاماً ولم يعرف خلالها فريقاً غير روما، قد يعود الأسطورة الإيطالية فرانشيسكو توتي إلى الملاعب لكن هذه المرة كمدرب، إذ إنه سيخضع لدورات تخوله نيل شهادة مدرب، وذلك بحسب وسائل الإعلام الإيطالية.

وكان توتي قد وضع حداً لمسيرته الأسطورية كلاعب في مايو الماضي عن عمر 40 سنة، لينضم هذا الموسم إلى الجهاز الإداري لـ «جالوروسي»، إلا أن دوره لا يزال غامضا.

وبحسب صحيفتي لا جازيتا ديللو سبورت وكورييري ديللو سبورت، فان بطل العالم مع المنتخب الإيطالي عام 2006، سيخضع بدءاً من 18 سبتمبر لدورات من أجل الحصول على الشهادة «ب» في التدريب الممنوحة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا».

وتسمح هذه الشهادة بتدريب فرق الهواة والشباب. وهي تعد المرحلة الأولى الإجبارية في مشوار التدريب الاحترافي.

وسيخضع توتي لدورات في تريجوريا، أي مركز تدريبات نادي روما.

وفي تصريحات لكورييري ديللو سبورت منذ عام، قال توتي: من ناحية، سيروق لي أن أدرب. لكن في الوقت الراهن، أنا لا أفكر بالموضوع كثيراً. لا أدري إذا كنت استطيع إدارة مجموعة بطباعي.