اليوفي يصارع كييفو وأزماته الدفاعية

روما (د ب أ)

يلتقي يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي في المواسم الستة الماضية مع ضيفه كييفو اليوم، ليفتتح الجولة الثالثة من المسابقة ببعض الخسائر عقب فترة التوقف خلال تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وتعرض المدافع جورجيو كيليني لتمزق عضلي خلال التدريبات مع المنتخب الإيطالي الأسبوع الماضي، لينضم لقائمة المصابين التي تضم كلاوديو ماركيزيو وماركو بياتسا.

ومن المتوقع أن يفتقد يوفنتوس أيضا جهود المدافع المخضرم أندريا بارتزالي «36 عاماً»، والذي يحتاج إلى فترة راحة بعد مشاركته مع منتخب إيطاليا أمام إسبانيا.

ومن المقرر أن يدفع يوفنتوس بالصاعد دانييلي روجاني الذي تم استدعاؤه للمنتخب الإيطالي، لكن دون أن يشارك، كما يأمل الوافد الجديد رودريجو بينتانكور للحصول على مزيد من الدقائق، بعدما سجل الظهور الأول له خلال الفوز على جنوه 4/&rlm&rlm 2.