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البارسا يتحدى إسبانيول في «ديربي كتالونيا»
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تاريخ النشر: السبت 09 سبتمبر 2017

مدريد (د ب أ)

عندما يلتقي برشلونة مع غريمه المحلي إسبانيول اليوم في ديربي كتالونيا، ستتجه كل الأنظار صوب النجم الفرنسي الصاعد عثمان ديمبلي الذي يستعد لتسجيل مشاركته الأولى مع النادي الكتالوني في المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وانضم ديمبلي إلى برشلونة في صفقة قد تصل قيمتها إلى 147 مليون يورو «175 مليون دولار» قادماً من بروسيا دورتموند الألماني.

ومن المتوقع أن يجاور ديمبلي الأرجنتيني ليونيل ميسي في خط الهجوم في ظل مساعي برشلونة للحفاظ على العلامة الكاملة في الدوري الإسباني.

وقد يشارك لويس سواريز في خط الهجوم الكتالوني، بعد مشاركته مع منتخب أوروجواي في تصفيات كأس العالم، ولكن قد يلجأ المدرب إرنستو فالفيردي للإبقاء على سواريز على مقاعد البدلاء من أجل المحافظة عليه في ظل استمرار تعافيه من إصابة في الركبة، مع الدفع به يوم الثلاثاء المقبل أمام يوفنتوس الإيطالي في بداية مشوار الفريقين في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويغيب لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش عن برشلونة أمام اسبانيول بسبب الإصابة في أوتار الساق، والتي لحقت بها خلال مشاركته مع منتخب بلاده، كما يستمر غياب رافينيا بسبب الإصابة في الركبة. ... المزيد
     
 

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