«يونايتد» في مواجهة ستوك لـ «تعزيز الصدارة»

لندن (أ ف ب)
يأمل مانشستر يونايتد الحفاظ على شباكه النظيفة، عندما يحل على ستوك الـ 11 الذي يشرف عليه هداف يونايتد السابق الويلزي مارك هيوز. وحقق لاعبو المدرب جوزيه مورينيو 3 انتصارات متتالية حتى الآن على وستهام وسوانزي وليستر.
ولم يفز الشياطين الحمر على ملعب «بيت 365» منذ تسلم هيوز مهامه في 2013. وقال لاعب وسطه الإسباني اندير هيريرا: البريميرليج طويلة جداً وأي فريق يمكنه الفوز عليك. الآن سنواجه ستوك ومنذ 4 سنوات لم نفز هنا.. لقد كانت بداية موسم جيدة لكن لا يمكننا التراخي.
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وسيكون أرسنال بأمس الحاجة لخدمات مهاجمه البالغ 28 عاماً بعد خسارتين متتاليتين من ستوك سيتي وليفربول «صفر-4». ورأى الفرنسي ارسين فينجر مدرب أرسنال أن سانشيز جاهز ذهنياً: لا شك لدي بشأن حالة الكسيس الذهنية.
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