«يونايتد» في مواجهة ستوك لـ «تعزيز الصدارة»

لندن (أ ف ب)

يأمل مانشستر يونايتد الحفاظ على شباكه النظيفة، عندما يحل على ستوك الـ 11 الذي يشرف عليه هداف يونايتد السابق الويلزي مارك هيوز. وحقق لاعبو المدرب جوزيه مورينيو 3 انتصارات متتالية حتى الآن على وستهام وسوانزي وليستر.

ولم يفز الشياطين الحمر على ملعب «بيت 365» منذ تسلم هيوز مهامه في 2013. وقال لاعب وسطه الإسباني اندير هيريرا: البريميرليج طويلة جداً وأي فريق يمكنه الفوز عليك. الآن سنواجه ستوك ومنذ 4 سنوات لم نفز هنا.. لقد كانت بداية موسم جيدة لكن لا يمكننا التراخي.

ومع إغلاق باب الانتقالات الصيفية، قد يشارك التشيلي الكسيس سانشيز أساسياً مرة مع أرسنال، عندما يستقبل بورنموث اليوم بعد تعثر انتقاله إلى سيتي.

وسيكون أرسنال بأمس الحاجة لخدمات مهاجمه البالغ 28 عاماً بعد خسارتين متتاليتين من ستوك سيتي وليفربول «صفر-4». ورأى الفرنسي ارسين فينجر مدرب أرسنال أن سانشيز جاهز ذهنياً: لا شك لدي بشأن حالة الكسيس الذهنية.