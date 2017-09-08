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العقلية الهجومية تسيطر على «بيب تيم» و«ليفر كلوب»

السيتي وليفربول.. «قمة المتعة» في «دوري القوة»
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تاريخ النشر: السبت 09 سبتمبر 2017

محمد حامد (دبي)

تتجه أنظار الملايين من محبي البريميرليج وعشاق الكرة العالمية إلى استاد الاتحاد عصر اليوم، لمتابعة «القمة الجميلة» في دوري القوة، حيث يحل ليفربول ضيفاً على مان سيتي في افتتاح مباريات الجولة الرابعة للبريميرليج، وسط توقعات بأن تتوفر للمواجهة كل عناصر الإثارة، فهي تجمع بين فريقين يعتمد كل منهما على الخيار الهجومي، والأداء الجذاب، ولكن كل بطريقته.

وتبدو «موقعة الاتحاد» أبعد ما تكون عن إرث البريميرليج الذي يشتهر بالقوة البدنية والانضباط التكتيكي في المقام الأول، فمن المرجح أن يظهر مان سيتي وليفربول بأداء هجومي متبادل، وهو ما تؤكده أرقامهما، وقدرات نجومهما، وعقلية مدربيهما، فالإحصائيات تشير إلى أن «السيتي» هو الفريق الأفضل من حيث نسبة الاستحواذ والسيطرة في جميع دوريات أوروبا الكبرى الموسم الجاري، وتبلغ نسبته 66 %، كما أن دقة تمرير فريق جوارديولا تبلغ أكثر من 86%، وهي النسبة الأفضل في البريميرليج مشاركة مع توتنهام.

 على الجانب الآخر يشتهر ليفر كلوب بالأداء الهجومي الفعال، فهو الفريق الأفضل في البريميرليج، من حيث نسبة التسديدات على المرمى، والتي تبلغ نسبتها 9.3 تسديدة في المباراة، وهو ثاني أقوى خط هجوم في النسخة الحالية للدوري الإنجليزي برصيد 8 أهداف، بعد مان يونايتد التي سجل 10 أهداف.

وتشير التشكيلة المتوقعة لمان سيتي في قمة اليوم إلى أن جوارديولا سيعتمد على 5 عناصر هجومية، بقيادة دي بروين، وسيلفا، وبرناردو، وخيسوس، وأجويرو، وهو ما يؤكد الميول الهجومية الواضحة لمان سيتي، إلا أن الفريق يعاني من عدم القدرة على ترجمة الفرص والاستحواذ إلى أهداف وفقاً لتأكيدات جوارديولا، وهو الأمر الذي كان سبباً في سعي المدرب الإسباني للتعاقد مع النجم التشيلي أليكسيس سانشيز مهاجم أرسنال، إلا أن هذه المحاولات لم يكتب لها النجاح.

 وفي المقابل يزهو ليفربول بالثلاثي الهجومي صلاح، وفيرمينو، وماني، وهو الثلاثي الأكثر سرعة في البريميرليج، ومع عودة كوتينيو للتدريبات بعد نهاية قصته المثيرة للجدل مع البارسا، سوف يكون لدى كلوب 4 أسلحة هجومية فعالة، ومن المتوقع أن يبقى كوتينيو على مقاعد البدلاء؛ نظراً لعدم مشاركته في أي مباراة منذ بداية الموسم الجاري، ويظل النجم البرازيلي ورقة خفية في يد الجهاز الفني للريدز. ... المزيد
     
 

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