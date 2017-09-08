حتا يلاقي اتحاد كلباء في مباراة ودية

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

يخوض حتا اختباراً ودياً مساء اليوم أمام اتحاد كلباء على ستاد حمدان بن راشد، ضمن تحضيرات الفريقين المشتركة للموسم الجديد، حيث يسعى «الإعصار» لتعزيز جاهزيته قبل الجولة الثانية من كأس الخليج العربي، وذلك بعد المردود القوي أمام العين أخيراً رغم الظروف التي عانى منها الفريق إثر النقص العددي في صفوفه، في حين يستعد «نمور كلباء» لموسم المنافسة في دوري الدرجة الأولى، بالرغبة الكبيرة في استعادة موقعه مع الكبار في دوري الأضواء في ظل التحضيرات القوية في الفترة السابقة.

وفي إطار مختلف، أصدر نادي حتا بياناً أمس عبر من خلاله عن تقديره للجهود الكبيرة التي قام بها نادي العين على خلفية الإصابة التي تعرض لها اللاعب البرازيلي فرناندو جابريل، وعبر علي عبدالله البدواوي، المدير التنفيذي للنادي عن تقديرهم الوقفة الرائعة من مسؤولي نادي العين وإدارة مستشفى الجيمي.

وفي نفس الإطار، يسعى الجهاز الطبي لنادي حتا إلى تنفيذ البرنامج التأهيلي لمساعدة المصابين الثلاثة فرناندو جابريل وصاموئيل روزا وعمرو الميداني، على الشفاء والعودة في الوقت المناسب إلى صفوف الفريق، ودعم طموحاته في الموسم الجديد في ظل التوقعات بارتفاع مستوى المنافسة، خصوصاً أن إدارة النادي قامت بجهود كبيرة لضم العناصر التي يعول عليها النادي لتقديم الإضافة المطلوبة.

وكشف الدكتور أحمد حسن كنجو، طبيب النادي عن جهود كبيرة يقوم بها مجلس إدارة النادي لتوفير الأجواء التي تعزز النجاح، وتدعم تنفيذ البرامج المقررة لتأهيل المصابين، موضحاً أن البرازيلي فرناندو جابريل بدأ تدريبات خاصة بعد الإصابة التي كان قد تعرض لها بكسر في الكتف.

وعن حالة عمرو الميداني قال كنجو: «الأمور جيدة بالنسبة له لأنه خضع لعلاج مكثف في الفترة الماضية بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب السوري في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، والآن هناك مرحلة الانتقال إلى العلاج المكثف لفترتين صباحا ومساء، ومع مرور الوقت ستكون الأمور جيدة.

وحول الإصابة التي تعرض لها البرازيلي روزا أمام العين قال كنجو: الإصابة التي تعرض لها أقل خطورة من اللاعبين فرناندو والميداني، وبدأ بتنفيذ تدريبات الحديد داخل الصالة، ومع الوقت ستكون الأمور جيدة بالنسبة له، على نحو يسرع عودته إلى صفوف الفريق في المرحلة المقبلة».