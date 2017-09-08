أبيض الشباب يواجه رديف النصر وشباب الأهلي- دبي ودياً

معتصم عبدالله (دبي)

انتظم لاعبو منتخبنا الوطني للشباب في تجمع داخلي في مقر اتحاد الكرة في دبي أمس بمشاركة 24 لاعباً، ضمن تحضيرات الفريق، لخوض تصفيات كأس آسيا تحت 19 عاماً 2018، المقررة من 31 أكتوبر حتى 8 نوفمبر المقبلين. ووضعت قرعة التصفيات التي سحبت فيس العاصمة الماليزية كوالالمبور في أبريل الماضي «أبيض الشباب» ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات البحرين، عمان، نيبال، قرغيزستان (مستضيفة المجموعة).

واستدعى الصربي ليوبينكو درولوفيتش مدرب المنتخب 24 لاعباً للتجمع الحالي، وضمت القائمة سهيل المطوع، سيف السويدي، عبدالرحمن صالح، سيف مطر (الوصل)، سيف عبدالرزاق، سعيد عبيد، سيف جاسم، سلطان سعيد (الشارقة)، خلفان النوبي، عيد خميس، مروان حمزة، عمر أحمد، مهند أحمد (شباب أهلي دبي)، محمد سرواشي (النصر)، فهد الحمادي، نهيان عادل (الوحدة)، راشد سالم، عمر سعيد (حتا)، سالم خيري، أحمد فوزي، يوسف أيمن (الجزيرة)، يعقوب يوسف (الإمارات)، خالد محمد البلوشي (العين)، ماجد راشد (اتحاد كلباء)

ويخوض أبيض الشباب خلال تجمعه الحالي تجربتين وديتين، الأولى أمام رديف النصر في السابعة من مساء الغد على ملعب ذياب عوانه، فيما ستكون الودية الثانية مساء الاثنين أمام رديف شباب الأهلي ـ دبي على نفس الملعب، ويأتي التجمع الحالي لأبيض الشباب قبل أقل من أسبوعين على انطلاقة منافسات الموسم الجديد 2017- 2018، والذي يبدأ بإقامة مباريات الجولة الأولى لدوري الشباب في 15 سبتمبر الحالي، وتشهد منافسات فئة الشباب التي ينظمها اتحاد الكرة إقامة أربع مسابقات تشمل إلى جانب الدوري، كأس الشباب، ودوري تحت 18 سنة بفئتيه (أ) و (ب)، بجانب كأس الشباب تحت 18 عاماً.

واختتم أبيض الشباب الشهر الماضي برنامج معسكره الخارجي الأول تحت قيادة مدربه الصربي درولوفيتش، والذي أقيم على مدى 24 يوماً في كرواتيا وسلوفينيا على التوالي، وخاض المنتخب خلال فترتي المعسكر 5 تجارب ودية، قبل أن يختم تجمعه بخوض وديتين دوليتين أمام نظيره منتخب سلوفينيا تعادل في الأولى 1-1 وخسر الثانية بنتيجة 1-5.