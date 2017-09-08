3 برامج متنوعة تطلق العد التنازلي لـ «الخليج العربي»

أبوظبي (الاتحاد)

تبدأ قنوات أبوظبي الرياضية، ابتداء من اليوم، خريطة برامج خاصة تمهد لبطولة «دوري الخليج العربي» قبل انطلاقه بأسبوع كامل، وذلك حتى تتيح للمشاهد تكوين فكرة شاملة وكاملة عن المسابقة والفرق، وما تضمه من عناصر ومدربين، خاصة بعد التغيرات الكثيرة التي لحقت بكل الفرق.

وتبدأ أبوظبي خريطتها بثلاثة برامج منوعة وشاملة لتقديم المسابقة من كل الوجوه، والجوانب لتكون بمثابة عد تنازلي لانطلاق المسابقة نفسها.

ويتضمن البرامج عدداً من المفاجآت على صعيد الموضوعية، وأيضاً تطوير وتحديث الشكل التي ستقدم به لتواصل أبوظبي تفاعلها مع المشاهدين، من خلال رؤية ثابتة تقوم على التطوير والتحديث المستمر، بما يواكب تطلعات ورغبات المشاهدين.

وصرح يعقوب السعدي، رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، «أن التطوير لا يتوقف لدينا، فحركة الحياة مستمرة ومتطورة، ولا بد من ملاحقتها بشكل دائم، خاصة على صعيد المضمون، وهو الهم الأول والشغل الشاغل لنا، ومع تغير طبيعة المسابقة، سواء بتقليص عدد الفرق، أو على صعيد الانتقالات والتعاقدات وهي حركة مستمرة، كان لا بد أن نقف لنقدم للمشاهد كل التفاصيل وننقل هذه التصورات للمشاهد العربي، ليرى حركة أقوى دوري في آسيا وكيف تسير وتتطور».