هيكل.. مدافع بقميص «رأس الحربة»

منير رحومة (دبي)

تخلى سبعة نجوم من لاعبي فريق «شباب الأهلي - دبي» عن أرقام قمصانهم التي اشتهروا بها خلال مسيرتهم الكروية، ليلعبوا بأرقام جديدة بعد قرار الدمج والانضمام إلى الكيان الرياضي الجديد، وذلك تفادياً للتضارب في الأرقام.

وتنازل المدافع عبد العزيز هيكل عن رقم قميصه «26» الذي لعب به لسنوات سابقة مع الأهلي لمصلحة زميله حسن إبراهيم، ليختار الرقم «9» الذي يلعب به مع المنتخب الأول، والطريف أنه مدافع بقميص رأس حربة. وبدوره تنازل محمد مرزوق كابتن فريق الشباب سابقاً عن رقمه «4» إلى زميله حبيب الفردان، واختار الرقم «44» ليلعب به في الموسم الجديد.

أما داوود علي الذي لعب مع فريق العين خلال الموسم الماضي بالقميص رقم «3» ففضل اللعب بنفس الرقم، والتنازل عن القميص رقم «15» الذي كان يلعب به مع الشباب إلى زميله عبد العزيز سالم. وبدوره اختار الحارس حسن حمزة الرقم «12» في الموسم الجديد، بدلا من رقمه السابق «17» والذي سيلعب به وليد عمبر، بعد أن كان الأخير يرتدي القميص رقم «29» في الموسم الماضي.

واختار ماجد أحمد لاعب نادي دبي سابقاً القميص رقم «67» بعد أن كان يرتدي القميص رقم «5»، واختار زميله جمال إسماعيل حارس أسود العوير سابقاً، القميص رقم «1» بدلا من «12». وللإشارة فان الأجانب الثلاثة لـ«شباب الأهلي - دبي» حافظوا على أرقامهم السابقة، حيث يلعب ماخيت ديوب بالقميص رقم «99» ولوفانور بالقميص رقم «11» وتوماس بالقميص رقم «10».