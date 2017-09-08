هدفنا العودة ببطاقة «مربع الذهب» الآسيوية

الاتحاد (العين)

طمأن «الدولي» عمر عبدالرحمن، لاعب منتخبنا الوطني وقائد فريق نادي العين، الجماهير الإماراتية والعيناوية، على إصابته والتي كان قد تعرض لها في مواجهة إياب ربع نهائي آسيا أمام الهلال، موضحاً: «أكدت التقارير الطبية التي خضعت لها في برشلونة الإسبانية أخيراً، أن برامج العلاج والتأهيل تتطلب عشرة أيام من أجل العودة من الإصابة، بيد أن طبيب النادي، قرر تعزيز برامج التأهيل من خلال زيادة مد تلك الفترة، حتى أعود إلى صفوف «الزعيم» في أفضل حالات الجاهزية».

وحول غيابه عن آخر مباراتين مع المنتخب في مرحلة التصفيات أمام السعودية والعراق، قال: «كنت أتمنى التواجد ضمن القائمة «الدولية» مع زملائي لاعبي المنتخب الوطني، لأن جميع المواجهات التي يخوضها المنتخب ترتبط باسم الدولة ورفع علم الإمارات عالياً في المحافل الدولية، كما كنت أتمنى العمل معهم في الظهور المشرف باسم دولتنا الحبيبة في واحدة من أبرز التصفيات المؤهلة لأقوى بطولة في العالم، ولن أذيع سراً إن قلت لكم إنني حزين لغيابي، ولكن قدر الله وما شاء فعل، وأتمنى المشاركة في الاستحقاقات «الدولية» القادمة للمنتخب».

وأكمل: قدم لاعبو المنتخب أداءً مشرفاً أمام المنتخب السعودي الشقيق، وكانوا على قدر التحدي وعند حسن الظن، الأمر الذي قادهم للفوز وحصد النقاط الثلاث أمام منافس قوي، وفي المواجهة الثانية أمام العراق تأثر قليلاً بالغيابات، إذ افتقد لجهود عدة لاعبين أساسيين.

ورداً على سؤال حول سبب عدم تأهل المنتخب خلال التصفيات برغم أنه يمتلك كل المعطيات والإمكانيات، قال: «شخصياً لا أفضل الحديث حول الأسباب، غير أن منطق كرة القدم يفرض عليك احترام المنافس، لأنك تجد أحياناً فرقاً أقوى وأخرى أفضل جاهزية والعكس، الأمر الذي يحتم عليك التعامل مع كل خصم بالتوظيف المناسب لإمكانياتك، حتى تتمكن من الخروج بأفضل النتائج، وهناك تفاصيل بسيطة افتقدها المنتخب في التعامل مع كل مباراة على حدة».