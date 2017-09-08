العين يغادر إلى السعودية على متن طائرة خاصة

العين (الاتحاد)

تغادر بعثة العين برئاسة غانم الهاجري، رئيس شركة كرة القدم بالنادي، مساء اليوم، إلى المملكة العربية السعودية، على متن طائرة خاصة من مطار العين، وذلك استعداداً لمواجهة الهلال السعودي بعد غدٍ، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا، بطموحات العودة من الرياض بالبطاقة المؤهلة إلى نصف النهائي، ومتابعة المشوار الحافل في المسابقة القارية على غرار النسخة الماضية من البطولة.

ويتدرب لاعبو العين، مساء اليوم، في استاد هزاع بن زايد قبل السفر إلى السعودية، حيث يسعى المدرب زوران لترتيب الأمور الفنية الخاصة بالمواجهة الآسيوية، والاطمئنان على جاهزية جميع العناصر التي يعول عليها لتحقيق التفوق، وذلك انطلاقاً من الإيجابيات التي حققها الفريق في جولة الذهاب.

ويفتقد العين جهود الثنائي مهند العنزي وخالد عبدالرحمن بداعي الإيقاف، بينما تتوافر الكثير من الخيارات التي يمكن أن يعول عليها المدرب الكرواتي زوران ماميتش، خاصة بعدما أصبح المدافع الدولي إسماعيل أحمد جاهزاً تماماً بما يسمح له بتحقيق الإضافة المطلوبة في الخط الخلفي مع بقية العناصر التي يمكن أن تشكل الحاجز الدفاعي القوي أمام طموحات الفريق السعودي على ملعبه ووسط جماهيره.

وشكلت عودة قائد العين عمر عبدالرحمن إلى التدريبات حالة كبيرة من التفاؤل في أوساط الجماهير العيناوية، بعد شفائه من الإصابة التي كان قد تعرض لها، خصوصاً أن الطموحات كبيرة في أن تمثل مشاركته في المواجهة المرتقبة دعماً كبيراً لطموحات الفريق في الوصول إلى النتيجة التي تمنحه التفوق في جولة الإياب، لتخطي هذا الدور والانتقال إلى المرحلة المقبلة.

ويعزز حالة التفاؤل في قدرة العين على تجاوز حالة التحدي التي تنتظره أمام الهلال السعودي، شخصية الزعيم القوية في البطولة القارية، ونجاحه في تجاوز أصعب الظروف في دوري أبطال آسيا، إذ يستدعي الزعيم إلى ذاكرته، الكثير من المشاهد القوية والمعبرة عن الرغبة العالية في الوصول إلى المجد القاري الذي كان قريباً للغاية العام الماضي، للمرة الثانية في تاريخه، بعد تتويجه باللقب الأول في تاريخ الكرة الإماراتية في 2003.

وتعول جماهير الزعيم التي تمثل الدافع المعنوي الكبير للاعبين، على العزيمة القوية التي يتميز بها الفريق في اللحظات الحاسمة، خصوصاً أن الجماهير تعد العدة لمساندة اللاعبين في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض لتأكيد الدعم القوي للفريق في جميع الأوقات والمناسبات.

وكان عبيد الظاهري، مسؤول الاتصال المؤسسي في نادي العين، قد وصل إلى العاصمة السعودية الرياض أمس، لترتيب جميع الأمور اللوجستية الخاصة بالبعثة ومقر الإقامة في الرياض، والتنسيق مع مسؤولي الهلال السعودي حول كل ما يتعلق باحتياجات الفريق في الرياض قبل لقاء الإياب.