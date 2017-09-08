الهاملي يحتفظ بمقعد الإمارات في «البارالمبية الدولية» بــ 102 صوت

مصطفى الديب (أبوظبي)

احتفظ محمد محمد الهاملي بمقعد الإمارات في مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية، وحصل على 102 صوت في الانتخابات التي جرت في مقر مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» ، وذلك في اجتماع الجمعية العمومية للجنة الذي عقد أمس ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للجنة البارالمبية الدولية التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي بمشاركة 600 من الشخصيات المعنية برياضة «أصحاب الهمم».

وأعلنت العاصمة عن مجلس الإدارة الجديد للجنة، حيث نجح البرازيلي اندرو بارسونز في حسم مقعد الرئيس رغم وجود ثلاثة منافسين آخرين ونال 84 صوتاً، فيما حصلت منافسته الصينية على 47 صوتاً فقط أما الدنماركي جون بيترسون فقد حصل على 19 صوتاً، وذهب 12 صوتاً إلى الكندي بارتريك جارفيس.

ونال النيوزيلندي دون كالا منصب نائب الرئيس لصالحه بعد منافسة شرسة مع الدنماركي جون بيترسون وحصل الفائز على 81 صوتاً فيما حصل منافسه على 79 صوتاً الأمر الذي أكد أن المنافسة كانت ساخنة للغاية، وجاء فارق الصوتين فقط ليحسم الأمور للمرشح النيوزيلاندي.

وشاركت في الانتخابات 163 لجنة بارالمبية من 163 دولة، وشهدت الانتخابات منافسة شرسة على بعض المقاعد أبرزها مقعد نائب الرئيس وكذلك آخر مقعدين في مجلس الإدارة، حيث تم الاحتكام فيهما لجولة تصويت ثالثة.