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أبوظبي تزف بارسونز رئيساً وكالا نائباً

الهاملي يحتفظ بمقعد الإمارات في «البارالمبية الدولية» بــ 102 صوت
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تاريخ النشر: السبت 09 سبتمبر 2017

 مصطفى الديب (أبوظبي)

 احتفظ محمد محمد الهاملي بمقعد الإمارات في مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية، وحصل على 102 صوت في الانتخابات التي جرت في مقر مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» ، وذلك في اجتماع الجمعية العمومية للجنة الذي عقد أمس ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للجنة البارالمبية الدولية التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي بمشاركة 600 من الشخصيات المعنية برياضة «أصحاب الهمم».

وأعلنت العاصمة عن مجلس الإدارة الجديد للجنة، حيث نجح البرازيلي اندرو بارسونز في حسم مقعد الرئيس رغم وجود ثلاثة منافسين آخرين ونال 84 صوتاً، فيما حصلت منافسته الصينية على 47 صوتاً فقط أما الدنماركي جون بيترسون فقد حصل على 19 صوتاً، وذهب 12 صوتاً إلى الكندي بارتريك جارفيس.

ونال النيوزيلندي دون كالا منصب نائب الرئيس لصالحه بعد منافسة شرسة مع الدنماركي جون بيترسون وحصل الفائز على 81 صوتاً فيما حصل منافسه على 79 صوتاً الأمر الذي أكد أن المنافسة كانت ساخنة للغاية، وجاء فارق الصوتين فقط ليحسم الأمور للمرشح النيوزيلاندي.

وشاركت في الانتخابات 163 لجنة بارالمبية من 163 دولة، وشهدت الانتخابات منافسة شرسة على بعض المقاعد أبرزها مقعد نائب الرئيس وكذلك آخر مقعدين في مجلس الإدارة، حيث تم الاحتكام فيهما لجولة تصويت ثالثة.

وحسم مرشح الإمارات محمد فاضل الهاملي أحد المقاعد لصالحه من الجولة الأولى، حيث حصل على 102 صوت، وجاء ترتيب الهاملي ثانياً بعد الياباني باشوش الذي حصل على 123 صوتاً، ويعد فوز الهاملي من المرحلة الأولى تأكيداً لثقة الجمعية العمومية ومعرفتها التامة بما قدمه فضلا عن معرفتها بما قدمته الإمارات للألعاب البارالمبية بشكل عام، كما حسم البريطاني تيم راديس المقعد الثالث من الجولة الأولى للتصويت مع الهاملي وباشوس، فيما حسمت خمسة مقاعد بعد نهاية الجولة الثانية وتم الاحتكام لجولة ثالثة لحسم آخر مقعدين وفاز بالمقاعد السبعة الباقية على العضوية الأميركي موفي ديفيز والكوري الجنوبي سانج كيم والإيطالي لوسي بانسيل والكولومبي جون بابلو وريتا فان دريا وليونيل دي روشي. ... المزيد
     
 

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