3 مدن كندية تتنافس على استضافة المقر الثاني لمجموعة «أمازون»

مونتريال (أ ف ب)

بدأ رؤساء بلديات تورنتو ومونتريال وفانكوفر الخميس بذل الجهود لحمل «أمازون» على بناء مقرها الأميركي الشمالي الثاني في مدنهم التي تستضيف أصلا مقار عدد كبير من شركات التكنولوجيا.

وكان المدير العام لمجموعة «أمازون» جيف بيزوس أعلن الخميس عن استدراج عروض لبناء مقر للشركة في استثمار بقيمة 5 مليارات دولار من شأنه توفير 50 ألف فرصة عمل جديدة.

وأشار بيزوس إلى أن هذا المقر الجديد سيكون «نظير مقرنا في سياتل» في ولاية واشنطن في شمال غرب الولايات المتحدة التي تتحدر منها المجموعة.

وقدم رؤساء بلديات المدن الكندية الثلاث الكبرى ترشيحات مناطقهم عبر تغريدات على «تويتر». وكتب رئيس بلدية تورنتو جون توري «أظن حقاً أن تورنتو مرشحة من الصف الأول لاستضافة المقر الثاني لـ«أمازون+ في أميركا الشمالية». وأكد توري الذي يرأس بلدية خامس كبرى المدن في أميركا الشمالية أنه سيتولى بنفسه الاهتمام بملف الترشيح «لكي تشعر أمازون كما لو أنها في ديارها في تورنتو (...)، وهي مدينة جريئة ومفعمة بالإبداع والمواهب التكنولوجية». وحذا نظيره في مونتريال دوني كودير حذوه سريعاً إذ كتب عبر تويتر «لدي نية حقيقية لإقناع أمازون بأن مونتريال هي المدينة المثالية لاستضافة مقرها الثاني في أميركا الشمالية». وأضاف «مونتريال ستستجيب بالطبع لاستدراج العروض لبناء +اتش كيو 2+» وهو الاسم المختصر الذي أطلقته «أمازون» على مقرها الثاني.

وانضم اليهما أيضاً في الحملة الرامية لاستقطاب «أمازون» رئيس بلدية فانكوفر غريغور روبرتسون رغم كون مدينته لا تبعد سوى 220 كيلومتراً فقط إلى الشمال من المقر التاريخي للمجموعة الأميركية في سياتل.

وكتب روبرتسون «أنه نبأ رائع! أمازون ستشكل إضافة مذهلة للمنظومة الابتكارية ذات الأبعاد العالمية» لفانكوفر.

وأشار جيف بيزوس الخميس إلى أن «مقر +اتش كيو 2+ التابع لـ+أمازون+ سيجلب استثمارات بمليارات الدولار قبل (ورشة البناء) وسيوفر بعدها آلاف فرص العمل بأجور مرتفعة». وتسعى «أمازون» إلى إقامة مقرها الثاني في منطقة حضرية تضم أكثر من مليون نسمة.

وثمة حوالى 50 مدينة بهذه المواصفات في الولايات المتحدة كما أن المدن الكندية الثلاث التي أعلنت ترشيحها تتوافر فيها هذه الشروط.