143 مليون مستهلك أميركي ربما تعرضوا لاختراق إلكتروني

واشنطن (د ب أ)

ذكرت شركة «إكيفاكس» الائتمانية ومقرها أتلانتا في الولايات المتحدة أن نحو 143 مليون عميل أميركي إلى جانب بعض السكان في بريطانيا وكندا، ربما يكونون قد تأثروا باختراق إلكتروني حدث قبل عدة أشهر في الشركة.

وأعلنت «إكيفاكس» في بيان الوصول إلى تفاصيل تتعلق بأسماء وأرقام الضمان الاجتماعي وتواريخ الميلاد والعناوين وبعض أرقام تراخيص القيادة للعملاء خلال الاختراق الذي وقع من منتصف مايو حتى يوليو واكتشف في 29 يوليو.

وذكرت الشركة أن الوصول إلى أرقام بطاقات الائتمان طال حوالي 209 آلاف شخص، وكذلك وثائق لحوالي 182 ألف شخص.

لكن يبدو أنه لم يتم الوصول إلى قواعد بيانات الإبلاغ عن الائتمان الاستهلاكي الرئيسي أو التجاري، وفقاً لما ذكرته الشركة المتخصصة في مراقبة حسابات الائتمان والحسابات البنكية عبر الإنترنت.

وسيتلقى الأشخاص الذين يتم الوصول إلى أرقام بطاقات الائتمان الخاصة بهم إخطاراً بالبريد من إكيفاكس بأنها دشنت موقعاً على شبكة الإنترنت يمكن للعملاء من خلاله معرفة ما إذا كانوا قد تأثروا بالاختراق.

و«إكيفاكس» واحدة من أكبر ثلاث وكالات لمراقبة الائتمان في الولايات المتحدة.