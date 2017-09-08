الاقتصاد الياباني ينمو%2.5 في الربع الثاني

طوكيو (د ب أ)

نما الاقتصاد الياباني بنسبة 2.5% على أساس سنوي في الفترة من أبريل حتى يونيو، متراجعاً عن تقدير أولي بنمو نسبته 4%، حسبما ذكرت الحكومة أمس الجمعة.

وقال مكتب مجلس الوزراء في بيان إن تلك القراءة تمثل النمو الفصلي السادس على التوالي.

وارتفع النمو في الإنفاق الرأسمالي، الذي تراه إدارة رئيس الوزراء شينزو آبي، مفتاحاً لتعزيز الاقتصاد، بنسبة 0.5%، دون تغيير عن الربع الممتد من يناير إلى مارس، في تراجع حاد عن رقم أولي نسبته 2.4% في أغسطس، وفقاً لما ذكره المكتب مشراً إلى أن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل حوالي 60% من إجمالي الناتج المحلى، ارتفع بنسبة 0.8% على أساس فصلي، بانخفاض عن تقديرات أولية بارتفاع نسبته 0.9 %. وانخفضت الصادرات بنسبة 0.5 %، وهي نفس التقديرات الأولية، في انكماش هو الأول في أربعة فصول، بينما نمت الواردات بنسبة 1.4%. وقال بنك اليابان المركزي في يوليو إنه يتوقع أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 1.8% للسنة المالية الحالية حتى مارس 2018، مقارنة بنسبة تم توقعها قدرها 1.6% في أبريل.