الأعاصير ترفع النفط وسط الهبوط الحاد في الإنتاج الأميركي

سنغافورة (رويترز)
ارتفعت أسعار النفط أمس الجمعة مع تضرر إنتاج الخام الأميركي من الإعصار هارفي أكثر من المتوقع، وفي الوقت الذي تتجه العاصفة الأكبر إرما صوب فلوريدا وتنذر بمزيد من التعطل لقطاع البترول.
وبحلول الساعة 0606 بتوقيت جرينتش بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 49.15 دولار للبرميل، بزيادة خمسة سنتات عن سعر التسوية السابقة. وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 24 سنتاً إلى 54.73 دولار للبرميل، ليظل قريباً من ذروة أمس الجمعة البالغة 54.79 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ أبريل.
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لكن عمليات معالجة الخام تعود مع تعافي قطاع التكرير تدريجياً.
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إلى ذلك، حث وزير النفط الفنزويلي ايولوخيو ديل بينو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاءها أمس الجمعة على مراجعة الاتفاق العالمي على خفض الإنتاج لضمان التدفق المستدام للاستثمارات على القطاع.