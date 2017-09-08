إيرادات المسافـريـن عـالمياً ترتفع %6.8 يوليو الماضي

جنيف (الاتحاد)

ارتفع إجمالي إيرادات المسافرين عالمياً بنسبة 6.8% خلال شهر يوليو الماضي مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، حسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي.

وأشارت البيانات إلى تسجيل جميع المناطق نمواً قوياً أو أفضل مما كان عليه في أعداد المسافرين خلال العام الفائت، حيث ارتفعت القدرة الاستيعابية (عدد المقاعد المتاحة لكل كيلومتر) بواقع 6.1% وازداد عامل الحمولة بنسبة 0.6 نقطة مئوية ليسجل 84.7%. وقال ألكساندر دو جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي : «تشير نتائج عامل الحمولة العالية القياسي لشهر يوليو أن مستوى الإقبال على النقل الجوي لا يزال قوياً جداً.

ومع ذلك، فإن تأثير انخفاض الأسعار يتلاشى في مواجهة ارتفاع تكاليف القطاع، وهذا ما يشير إلى تراجع في خلفية الطلب الداعمة».

وارتفع الطلب العالمي على نقل المسافرين بنسبة 6.2% في يوليو مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وهذا ما يعد تراجعاً مقارنة بالنمو المسجل في يونيو والبالغ 7.6%. كما حققت القدرة الاستيعابية نمواً بواقع 5.5%، وارتفع عامل الحمولة بمقدار 0.5 نقطة مئوية ليبلغ 84.6%. وسجلت شركات الطيران الأوروبية زيادة بنسبة 7.5% في حركة المرور لشهر يوليو مقارنة مع العام الماضي، بانخفاض عن معدلات النمو السنوية البالغة 8.8% المسجلة خلال شهر يوليو الماضي.