المؤشرات المحلية تتحرك عرضياً مع توقعات بموجات صعود جديدة

أبوظبي (الاتحاد)

استمر تداول مؤشرات الأسواق المالية المحلية خلال تداولات الأسبوع في الاتجاه العرضي، بفعل تدني أحجام وقيم التداول في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، مع استمرار التداول في مستويات غير عالية المخاطر ترجح الشروع في تبني موجات صعود جديدة على المدى المتوسط.

وقال أسامة العشري عضو جمعية المحللين الفنيين- بريطانيا، إن موجات الارتفاع المتوقعة تمت بشكل متدرج غير مباشر بغض النظر عن استمرار تداول المؤشرات حتى الآن دون منحنى هبوطي على خرائط اتجاهها للمديين المتوسط و الطويل، مؤكداً أن فرصة التعرض لمستويات مقاومة رئيسية حتى الآن ما زالت قائمة رغم ضعف أداء الأسواق في الوقت الراهن، مطالباً بعدم الإفراط في التشاؤم طالما أبقت المؤشرات على تداولها في المستويات الحالية ولم تتعرض تتراجع صوب مناطق الدعم ولو على سبيل التجربة.

وأضاف «استمر أيضاً مؤشر دبي في التداول بشكل عرضي طوال تداولات الشهر الحالي ولم ينجح حتى الآن في إدراك مستوى المقاومة الرئيسي عند 3780، غير أن استمرار تداوله بشكل عرضي في المستويات الحالية يبقيه معتدل المخاطر ويبشر بسهولة استهداف مستوى المقاومة المذكور خلال تداولات الأسابيع القليلة القادمة، فإغلاق المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع الماضي يعتبر إيجابياً ويعزز من احتمالات تواصل موجات الصعود ولو بشكل غير مباشر، وبناء عليه يفضل التعامل بشكل محسوب المخاطر في المستويات الحالية.

أما مؤشر سوق العاصمة أبوظبي، فقد استمر في التداول بدوره دون منحنى هبوطي على خرائط اتجاهه للمدى المتوسط ولم ينجح في التعرض لمستويات المقاومة القريبة بدءاً من مستوى المقاومة الأول عند 4587 ووصولا إلى مستوى المقاومة الرئيسي والحامي لمنحنى هبوطه عند 4739، مما أدى إلى تداوله بضعف في المستويات الحالية وتراجعه من جديد صوب مستويات التداول دون منطقة الدعم الشرعية عند 4500، غير أن المؤشر مازال يتداول في مناطق غير عالية المخاطر مما يدعم توقعات استمراره بشكل عرضي لبعض الوقت في المناطق الحالية مع تعرضه لمستويات مقاومة رئيسية صعوداً بات احتمالاً صعب التحقق في التوقيت الحالي.

وبالنسبة لمؤشر السوق السعودية الذي نجح في الاندفاع صعوداً من جديد متجاوزاً مستوى المقاومة الأول عند 7289 خلال تداولات الأسبوع الماضي، مما يرجح استئناف موجات الصعود صوب مستويات مقاومة جديدة أول مداها مستوى المقاومة الأول الجديد عند 7581 خلال تداولات الشهر الحالي وغالباً ستتواصل موجات الصعود صوب مستويات مقاومة جديدة قد يقترب مداها من حاجز المقاومة النفسي عند 8000 قبل نهاية تداولات الربع الأخير من العام الحالي، وبناء عليه لا يوجد خطر جسيم من اغتنام صفقات شراء انتقائية في المستويات الحالية مع الاحتفاظ لبعض الوقت علماً بأن المؤشر السعودي مازال يتداول في مناطق غير عالية المخاطر في المستويات الحالية.

وبالنسبة لمؤشر بورصة قطر الذي أغلق تداولاته للأسبوع الماضي قرب أدنى مستوياته في 5 أعوام ومازال مرشحاً لتبني المزيد من موجات التراجع في مستهدف قد يصل مداه مستويات الدعم حول حاجز الدعم النفسي عند 8000 قبل نهاية تداولات العام الحالي، كما تمت الإشارة إليه مسبقاً، وذلك مع التحذير من مخاطر تجاوز هذا المستوى من الدعم، وبناء عليه يظل تداول السوق القطرية عالي المخاطر ويستمر التحذير من التعامل فيها بالتوقيت الحالي مهما كانت الأسعار مغرية.

وبالنسبة للمؤشر المصري إي جي اكس 30 الذي نجح في الاندفاع صعوداً من جديد خلال تداولات الأسبوع الأخير محاولا تجاوز منطقة المقاومة الشرعية عند 13500، وغالباً سينجح في تجاوزه صعوداً استهدافاً لمستويات مقاومة جديدة أول مداها مستوى المقاومة الرئيسي عند 13790 على المدى المتوسط قبل أن يفلح في تسجيل سعر أعلى تاريخي جديد ربما خلال تداولات الربع الأخير من العام الحالي، وبناء عليه تستمر النصيحة بالتفاؤل بأداء المؤشر المصري في التوقيت الحالي.