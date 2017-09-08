ارتفاع سيولة الأسواق ينذر بعودة النشاط إلى قاعات التداول

حاتم فاروق (أبوظبي)

ارتفعت سيولة الأسهم المحلية خلال جلسات الأسبوع الماضي، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، بالمقارنة بمستويات السيولة السائدة خلال الجلسات الماضية، مدعومة بمشتريات طالت عدداً من الأسهم القيادية والأخبار الإيجابية الصادرة عن الشركات المدرجة، لاسيما المشاريع العقارية المعلنة مع انطلاق معرض سيتي سكيب دبي الأسبوع المقبل، حسب محللون ماليون.

وقال محللون لـ«الاتحاد»، إن زخم السيولة المتصاعد مقارنة بمستويات السيولة السائدة قبل بداية موسم الإجازات، أدى إلى تماسك المؤشرات والمحافظة على الاتجاه العرضي، منوهين إلى المشاريع العقارية التي تم الإعلان عنها من قبل الشركات العقارية المدرجة في الأسواق المحلية، وهو ما يمثل عودة للمحفزات والأخبار الإيجابية التي تقود الأسهم إلى الارتفاع خلال الجلسات المقبلة.

وأضاف هؤلاء أن مؤشرات الأسواق المحلية تماسكت مع نهاية جلسات الأسبوع الماضي أمام عمليات بيع لجني الأرباح التي طالت عدداً من الأسهم المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، فيما شهدت سيولة الأسواق ارتفاعاً تركز جزء كبير منها على سهم «دانة غاز»، مؤكدين أن سهم «دانة غاز» كان في مقدمة الأسهم التي ساهمت بشكل كبير في تماسك مؤشر أبوظبي عند مستوياته الحالية، خصوصاً بعدما أعلنت الشركة مؤخراً عن قيام حكومة إقليم كردستان العراق بتسديد الدفعة التي نصت عليها الاتفاقية مؤخراً والبالغة قيمتها مليار دولار لشركة بيرل بيتروليوم المحدودة التي تمتلك فيها «دانة غاز» حصة تقدر بنسبة 35%.

الاتجاه الصاعد