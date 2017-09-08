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توقعات بشحن 244 مليون جهاز

حصة «أبل» إلى تراجع في سوق الهواتف الذكية
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تاريخ النشر: السبت 09 سبتمبر 2017

شكلت أبل 64% من الأرباح في القطاع العالمي للهواتف الذكية خلال الربع الثاني من العام الجاري، متراجعة عن أرباحها في الربع الأول، نسبة لطرح شركة سامسونج الكورية الجنوبية لهاتفها الجديد جالاكسي أس8 في شهر أبريل الماضي.

ويشير مايكل ولكلي، المحلل في مؤسسة «كانكورد جينويتي»، إلى استحواذ أبل على ثلثي أرباح قطاع الهواتف الذكية حول العالم في الربع المنتهي في شهر يونيو الماضي، بالمقارنة مع 84% في شهر مارس.

ويتوقع ولكلي، أن أبل ستكون قادرة على زيادة حصتها خلال الأشهر القليلة المقبلة، بفضل الإقبال الكبير من المستهلكين على هواتف آي فون رغم ارتفاع أسعارها بالمقارنة مع الهواتف الذكية الأخرى. وبإضافة مزايا جديدة لهاتف آي فون 8 الجديد المنتظر طرحه الأسبوع الجاري، ربما يتجاوز السعر ألف دولار.

ومع أن الشركة تشكل جزءاً صغيراً نسبياً من مبيعات الهواتف حول العالم، إلا أنها تستحوذ على حصة كبيرة من الأرباح بشكل مستمر. ويؤكد بعض خبراء القطاع، تحقيق أبل لنحو 11% من إجمالي مبيعات قطاع الهواتف خلال آخر ربع، مقارنة مع 21,5% لشركة سامسونج.

وبات في مقدور أبل، بيع هواتفها الذكية بسعر أعلى من نظيراتها من الشركات الأخرى، حيث يفضل مستخدمو أجهزة آيفون نظام تشغيل «آي أو أس» ولا يميلون لتغييره بنظام تشغيل أخر.

ويبدو أن الحماس لهاتف آيفون الجديد، يفوق ما حُظيت به الأجهزة التي تم طرحها خلال السنوات القليلة الماضية، بيد أن ولكلي نوه للإقبال الكبير الذي ما زالت تلاقيه الموديلات الحالية من قبل المستهلكين. ... المزيد
     
 

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