«آي بي أم» تكافح لمواجهة منافسيها الكبار في الحوسبة السحابية

ترجمة: حسونة الطيب

عانت أرباح شركة آي بي أم العملاقة للتقنية، من تراجع غير متوقع خلال الربع الأول من العام الجاري، ما أثار قلق المستثمرين من تعرض خط الشركة القديم للتكنولوجيا وخدمات تقنية المعلومات، الذي ما زال يشكل أكثر من نصف عائداتها، لضغوط كبيرة. وانخفضت عائدات آي بي أم، لعشرين فصلا على التوالي، في وقت تراجع المحللون الماليون عن توقعات بشأن عودتها للنمو.

وأسهمت الآمال في أن الشركة قد تخطت المرحلة الأسوأ في ضبط قطاع الحوسبة، في عودة الانتعاش للأسهم بنسبة وصلت إلى 50%. لكنها خسرت نصف هذه المكتسبات على مدى الأشهر الثلاثة الماضية.

وما يزيد من تعقيد الوضع الذي تعيشه آي بي أم، ما يطلق عليه اسم «السحابية العامة»، فن الحوسبة الجديد الذي يوفر الاستخدام الأمثل لموارد الأجهزة المركزية، من أجل تقليص التكلفة وزيادة المرونة.

وفي مرتبتها الثالثة وبفارق كبير بعد أمازون ومايكروسوفت في هذه السوق، من المرجح أن تعاني آي بي أم، من المزيد من التراجع نهاية السنة الحالية. وقفزت عائدات جوجل رغم صغر حجمها، بنسبة قدرها 93% في النصف الثاني من العام الماضي، مقارنة بنحو 21% فقط لشركة آي بي أم.