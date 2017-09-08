2.7 جيجاواط قدرة الطاقة الكهربائية من مشاريع «مصدر»

أبوظبي (الاتحاد)

ذكرت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، إن إجمالي قدرة الطاقة الكهربائية الناتجة عن مشاريع الشركة محلياً ودولياً، (والتي منها ما دخل حيز التشغيل ومنها ما يزال قيد التطوير) نحو 2.7 جيجاواط.

وتنتشر مشاريع «مصدر» للطاقة المتجددة اليوم في كلٍ من الإمارات، وسلطنة عمان، والأردن، وموريتانيا، ومصر، والمغرب، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، وألمانيا، وسيشيل، وجزر المحيط الهادئ ودول الكاريبي وصربيا وأفغانستان.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي أمس، أنها استلهمت منذ تأسيسها من إرث الأب المؤسس لدولة الإمارات، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث ساهمت الشركة على مدى أكثر من عقد في تحقيق رؤيته المتمثلة في تعزيز أمن الطاقة وتنويع الاقتصاد.

وتتمثل أهداف ورسالة ورؤية «مصدر» في ثلاث نقاط رئيسة، وهي إنشاء حلقة وصل بين اقتصاد الوقود الأحفوري القائم حالياً واقتصاد الطاقة النظيفة في المستقبل، والمضي قدماً في تطوير وتبني حلول مجدية تجارياً بمجالات الطاقة المتجددة والاستدامة، والمساهمة في جعل إمارة أبوظبي ودولة الإمارات مرجعاً عالمياً للمعرفة والتعاون في مجالات الابتكار والتنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية المستدامة.