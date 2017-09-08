سهيل المزروعي من كازاخستان: ننشد الطاقة من مصادر خضراء

أستانا (وام)

استعرض معالي سهيل فرج فارس المزروعي وزير الطاقة تجربة الوزارة في رسم سياسة الدولة للطاقة 2050، وذلك خلال مشاركته في الجلسة الرئيسية لمنتدى كازاخستان للطاقة الحادي عشر 2017».

وأشاد معاليه بالرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، والرعاية التي يوليها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لقطاع الطاقة في الإمارات.

وقال معاليه في الجلسة - التي حضرها بخيتجان ساغينتايف رئيس الوزراء الكازاخستاني - إن على الرغم من أن الإمارات تعد إحدى أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم، إلا أنها تأتي أيضاً ضمن أكبر الداعمين في العالم للطاقة الخضراء والمتجددة من خلال إطلاقها أكبر المشاريع لإنتاج هذا النوع من الطاقة في العالم.

وأضاف إن استراتيجية الإمارات 2050 تتبنى توليد 50% من الطاقة من مصادر خضراء، موضحاً أن دولة الإمارات ستصبح من الدول الأولى في العالم في مجال تخفيض الاستهلاك وثقافة الحفاظ عليها.

وأكد أن هذه الاستراتيجية تستطيع توفير 700 مليار درهم في مجال الطاقة، منوهاً

إلى أن استراتيجية الإمارات وضعت بالشراكة بين جميع المؤسسات العاملة في القطاع على مستوى الدولة بما فيها القطاع الخاص. وأشار إلى أن المشاريع الجديدة ستستهدف رفع كفاءة المحطات واستخدام أفضل التقنيات الحديثة في الإنتاج والنقل والتوزيع.

وشارك في الجلسة الحوارية معالي كانات بوزومباييف وزير الطاقة في جمهورية كازاخستان وعدد من المسؤولين من دول مختلفة.