وفد الإمارات يختتم جولة استكشافية في «إكسبو الصين والدول العربية»

نينغشيا (وام)

اختتم وفد الدولة إلى مؤتمر ومعرض إكسبو «الصين والدول العربية 2017» أمس، مشاركته في الحدث الذي انطلقت فعالياته في السادس من سبتمبر الجاري، واستمر ثلاثة أيام في مدينة ينشوان عاصمة مقاطعة نينغشيا شمال غرب الصين.

ترأس وفد الدولة جمعة محمد الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع التجارة الخارجية، وضم عدداً من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال.

وقام جمعة محمد الكيت يرافقه أعضاء الوفد أمس الأول بجولة تفقدية شملت مختلف الأجنحة المشاركة في معرض إكسبو الصين والدول العربية، حيثاطلع والوفد المرافق على الفرص الاستثمارية المتاحة وزار جناح الإمارات الذي شهد توافد أعداد كبيرة من الزوار للتعرف على البيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها الدولة، وجعلت منها مقصداً رئيساً للعديد من الشركات العالمية المرموقة.

وقال إن دولة الإمارات حرصت على المشاركة بوفد رفيع المستوى في هذا الحدث العالمي تأكيداً على التنامي المستمر في العلاقات، لاسيما الاقتصادية منها مع جمهورية الصين الشعبية التي تعتبر أهم شريك تجاري لدولة الإمارات، وفقاً لإحصاءات العام الماضي، لافتاً إلى أن الدولة تأتي في المرتبة الأولى كأهم مستقبل للصادرات الصينية عربياً، وتستحوذ على نحو ثلث صادرات الصين للدول العربية بنسبة 31% وتحل في المرتبة الثانية عربياً من حيث إجمالي التجارة الخارجية بعد السعودية، مستحوذة على ما نسبته 24% من التجارة الخارجية الصينية العربية خلال العام 2016.