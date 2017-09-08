طلبات التمويل العقاري إلى ارتفاع من أصحاب الدخل المتوسط وجيل الألفية

حوار: حسام عبدالنبي

يزداد إقبال أصحاب الدخل المتوسط وجيل الألفية على تمويل العقارات السكنية في الإمارات من عام إلى آخر، حسب فارون سود، رئيس قسم التمويل السكني، في بنك دبي الإسلامي، والذي أكد لـ «الاتحاد» حدوث تحول في نشاط السوق العقاري في الآونة الأخيرة، حيث شهد بنك دبي الإسلامي نمواً في طلبات التمويل العقاري على مدى السنوات القليلة الماضية خصوصاً من هذه الفئات (أصحاب الدخل المتوسط وجيل الألفية) ويرجع ذلك بشكل مباشر إلى زيادة خيارات السكن الميسورة التكلفة.

وقال إن معرض ومؤتمر سيتي سكيب جلوبال أصبح من أهم الفعاليات التي تجذب أكبر وأقوى اللاعبين في السوق العقاري بشكل عام، موضحاً أنه استناداً إلى الاتجاهات العامة لسلوك المتعاملين مع البنك فإن جيل الألفية يقوم باتخاذ قرارات متوسطة إلى طويلة الأجل تعتمد على المعلومات التي جمعوها في الغالب من خلال المنصات الرقمية عن العقارات.

وأشار سود، إلى أن بنك دبي الإسلامي باعتباره مزوداً شاملاً لخدمات التمويل السكني، يقدم خلال المعرض باقة متكاملة من الحلول لمشتري الوحدات العقارية في جميع أنحاء دولة الإمارات.

وأضاف أنه خلال نسخة هذا العام من معرض سيتي سكيب، سيتعاون بنك دبي الإسلامي مع العديد من شركات التطوير العقاري لتوفير حلول تمويل سكني مصممة خصيصاً للمتعاملين، سواء كانت عقارات جاهزة أو على المخطط.

وأكد أنه كجزء من خدماته الشاملة، يقدم قطاع التمويل السكني لدى بنك دبي الإسلامي مختلف الخيارات، منوهاً إلى أن البنك يقدم أيضاً الحلول التمويلية التجارية، وكذلك الدعم للمكاتب الصغيرة، وغيرها تلبية لاحتياجات المتعاملين على أفضل وجه. وقال:»نحن على يقين بأن السماح للمطورين بالبيع مباشرة للمتعاملين خلال نسخة هذا العام من معرض ومؤتمر سيتي سكيب، سيثير الاهتمام بين المشترين خلال المعرض في الوقت الذي سيجذب فيه المزيد من طلبات التمويل السكني خاصة للوحدات العقارية على المخطط، مبيناً أنه في أغلب الحالات يشارك البنك في تأمين دفعات التسليم النهائية عن طريق تثبيت سعر الشراء لاسيما وأن الشراكات العديدة مع شركات التطوير العقاري في جميع أنحاء دولة الإمارات، ستساهم في تلبية طلبات أكبر عدد ممكن من المتعاملين، وتوسيع مجال عمل البنك.

ورداً على سؤال عن أوجه تميز التمويل السكني الإسلامي عن الخيارات التقليدية، أجاب سود، أن الصيرفة الإسلامية التي تعتمد بشكل كبير على القيم الأخلاقية والقواعد المصرفية، تستقطب المتعاملين نحو المنتجات التي تمنحهم قيمة متميزة وبرنامجاً واضحاً يمكنهم من إدارة تمويلاتهم السكنية. وأضاف :« مع أكبر محفظة للتمويل السكني في دولة الإمارات ، وخبرة تربو على أكثر من 40 عاماً في تمويل المساكن للمواطنين الإماراتيين والمقيمين، فضلاً عن الحلول المتنوعة التي يقدمها لملكية العقارات وباقة شاملة من المنتجات، فإن قطاع التمويل السكني لدى بنك دبي الإسلامي، يواصل الاحتفاظ بمكانته ليكون بين أهم مزودي خدمات التمويل السكني في الدولة».

وأشار إلى أن استراتيجية الأعمال في بنك دبي الإسلامي، تركز على بذل الجهود للارتقاء بجوانب الابتكار والتكنولوجيا وخدمة المتعاملين، والتي عززت عروض منتجات البنك في السوق، مؤكداً أن بفضل الخبرة العريقة، وحلول التمويل الموثوقة والمناسبة وذات الأسعار المعقولة، تمكن «دبي الإسلامي» من معرفة متطلبات المتعاملين والتكيف معها بنجاح لتحقيق الهدف في النهاية وهو خلق أكبر قدر ممكن من القيمة للمتعاملين ودعمهم في كل خطوة من رحلة تمويل سكنهم.