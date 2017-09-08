20 تشـريعاً عقارياً في دبي لجذب الاستثمارات وحماية مصالح العاملين في القطاع

يوسف العربي (دبي)

أكد سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك، أن دبي نجحت في بناء منظومة تشريعية عقارية قوية تضم 20 تشريعاً عقارياً في دبي لتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار وحماية مصالح العاملين في القطاع.

وقال: إن السوق العقاري في الإمارة يترقب تحقيق المزيد من النمو خلال السنوات المقبلة، مستفيداً من المحفزات الداخلية المتمثلة في دعم البنية التحتية، والاستعداد لمعرض «إكسبو 2020»، فضلاً عن نضوج البنية القانونية والتشريعية.

ولفت إلى أن السوق العقاري يمرّ بمرحلة من النمو المستدام الذي يتناغم مع الخطة الاستراتيجية للإمارة وبفضل ما يظهر من استدامة قوية خلال السنوات الماضية، فقد كان لنمو السوق تأثير كبير على جذب الاستثمارات المتنوعة إلى الإمارة.

وأكد أن سوق دبي العقاري يحظى بثقة المستثمر العالمي، وأكبر دليل على ذلك وجود أكثر من 217 جنسية في السوق العقاري خلال العام الماضي.