إشغال كامل للرحلات القادمة إلى مطار أبوظبي

رشا طبيلة (أبوظبي)

توقع أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة في مطارات أبوظبي، وصول أكثر من 700,000 مسافر إلى مطار أبوظبي الدولي في الفترة ما بين 15 أغسطس إلى 10 سبتمبر، حيث تصادف هذه الفترة عودة الحجاج من المملكة العربية السعودية، والانتهاء من إجازة العيد، إضافة إلى موسم العودة إلى المدارس، مشيراً إلى أن المطار حالياً يشهد فترة الذروة بالنسبة لحركة القادمين.

وأكد الشامسي لـ «الاتحاد» وجود استعدادات مكثفة لاستقبال العائدين إلى الإمارة عبر المطار، وقال: «قام فريق عمليات مطارات أبوظبي، وقبل بدء موسم الصيف، بالتنسيق مع كل الجهات العاملة والمعنية في المطار، لوضع خطط الجاهزية للأعداد المتوقعة من المسافرين، سواء كانوا قادمين أو مغادرين أو عابرين، وذلك لضمان تقديم مرافق وخدمات ترتقي إلى المستوى الذي يليق بسمعة إمارة أبوظبي».

وأضاف «تم إعداد أطقم خدمة العملاء، ووضع الآليات اللازمة للتأكد من سرعة وسلاسة إجراءات المسافرين، وضمان استمتاعهم برحلتهم عبر مطار أبوظبي الدولي، وكبادرة من الشركة لإسعاد المسافرين والزوار، يقوم فريق المطار بتوزيع الهدايا على المسافرين الصغار للترحيب بهم».

وأكد عاملون في القطاع أن معظم رحلات الطيران القادمة من الوجهات الأكثر طلباً خلال إجازة الصيف سجلت إشغالاً يصل إلى 100% منذ بداية الأسبوع الجاري مع بدء موسم العودة إلى المدارس.