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راهب يعالج الإدمان على المخدرات بالمخدرات
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تاريخ النشر: الجمعة 08 سبتمبر 2017

أ ف ب

أعد معبد بوذي في تايلاند يستضيف مركزاً للإقلاع عن إدمان المخدرات علاجاً «تقليديا» لمساعدة المدمنين.. إلا أن الراهب الذي يدير المكان أوقف بعدما أضاف إليه الميثامفيتامين.

وأوضح سيتيساك واتجانارات مدير جهاز مكافحة المخدرات «تلقينا شكاوى من ناس خضعوا لعلاج للإقلاع عن الإدمان في هذا المعبد قالوا لنا إن العلاج احتوى على مخدرات».

وأضاف «قمنا بفحص هذا العلاج التقليدي المفترض واكتشفنا أنه يحوي الميثامفيتامين»، وهو مادة مخدرة ذات تأثير عقلي.

والميثامفيتامين منتشرة جداً في تايلاند وتعرف بـ«يابا».

وقد أوقف الراهب فرا كرو اوباس ثاماشوت، البالغ 61 عاما، الذي يدير المعبد في محافظة ناخون نايوم (وسط) ومساعد له مدني.

ونفى الموقوفان أن يكونا على علم بكيفية وصول هذه المخدرات إلى الأوعية الصغيرة من «العلاج التقليدي» التي كانت تباع بمئة بات (ثلاثة دولارات) إلى المدمنين. وكانت الأموال تذهب إلى صناديق المعبد. ... المزيد
     
 

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