صباح الأحمد: قطر مستعدة لبحث وتلبيـة المطالب الـ13

عواصم (وكالات)







أعلن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مساء أمس استعداد قطر لتلبية المطالب الـ13 للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، والتحدث مع الجميع فيما يتعلق بالخلافات مع الأطراف الخليجية. ونقلت «وكالة الأنباء الكويتية» عن أمير الكويت قوله خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض «تلقينا جوابا قطريا يؤكد الاستعداد لبحث المطالب الـ13، ونحتاج للجلوس للتفاوض معا.. قسم كبير من المطالب الـ13 سيحل إلا أن كل ما يمس أمور السيادة غير مقبول لدينا، والمهم أننا نجحنا في تجنب التصعيد العسكري في الأزمة». وأضاف «البنود الـ13 ليست مقبولة جميعاً والحل في الجلوس مع بعضنا والاستماع للنقاط التي تضر المنطقة ومصالح أصدقائنا الآخرين». وقال « أنا متأكد أن قسما كبيرا منها سيحل والقسم الآخر قد يكون نحن لا نقبله لكن أملنا كبير جدا في أصدقائنا في الولايات المتحدة بمساعدتهم في إن الأمور ترجع لنصابها».



وقال أمير الكويت إن الأمل في حل الأزمة لم ينته بعد، وإنه متفائل بالتوصل إلى حل قريبا جدا، وأضاف «حكمة إخواننا في الخليج تجعلهم أكثر تقديرا للوضع الذي تمر فيه المنطقة»، وتابع قائلا «الكويت ضامنة لقطر ونثق في قدرتنا على إعادتها للتحليق داخل السرب الخليجي»، وأضاف «يجب التماسك وتناسي الخلافات الخليجية فنحن أكثر من تضرر من قطر لكن تجاوزنا هذه المرحلة بالتسامح».

من جهته، قال ترامب إنه يقدر ويحترم الوساطة الكويتية، ومستعد للوساطة في محادثات بشأن أزمة قطر التي تنبع من تمويل واسع النطاق للإرهاب من جانب دول بعينها. وأضاف خلال المؤتمر الصحافي «اعتقد انه أمر سيتم حله بسهولة إلى حد ما.. إذا تسنت لي المساعدة في التوسط، فإنني سأكون مستعداً لفعل ذلك وأعتقد أنه سيكون لديكم اتفاق على نحو سريع للغاية». وأضاف انه سيكون مستعدا للقيام بدور «الوسيط»، وقال «أود القيام بذلك، واعتقد سيكون لديكم اتفاق في اسرع وقت».

