«الرسام».. شعرية «قصيدة التفاصيل»

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تاريخ النشر: الجمعة 08 سبتمبر 2017
محمود عبد الله (أبوظبي)
أجــمـعـت ألــوانـهـا تــمـحـي وتــرســم
ويــصـبـح الــواقــع بـريـشـتـها خــيـال
وهــــي عــنـدي غــيـب بـالـفـتنه مـلـثـم
...
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