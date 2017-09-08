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محمد بن راشد في رائعته الجديدة

«الرسام».. شعرية «قصيدة التفاصيل»
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تاريخ النشر: الجمعة 08 سبتمبر 2017

محمود عبد الله (أبوظبي)


أجــمـعـت ألــوانـهـا تــمـحـي وتــرســم
ويــصـبـح الــواقــع بـريـشـتـها خــيـال
وهــــي عــنـدي غــيـب بـالـفـتنه مـلـثـم
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