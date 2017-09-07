في بيرو.. «جدار العار» فاصل بين الأغنياء والفقراء

ليما (د ب أ)

ثمة كثير من المناقشات في الأميركتين حول الجدار الذي اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشييده للفصل بين الولايات المتحدة والمكسيك. وفي الوقت الذي تشتعل المناقشات في ذلك الشأن، هناك جدار تم بناؤه بالفعل، ولا يزال يمثل رمزاً صارخاً للظلم الاجتماعي في بيرو.

ويدور الجدار عبر تلة في العاصمة البيروفية ليما، ويتكون من الخرسانة والأسلاك الشائكة. ويمتد الجدار لمسافة عشرة كيلومترات، ويبلغ ارتفاعه ثلاثة أمتار، ويفصل منطقة خاصة عن منطقة بامبلونا العشوائية، التي يسكنها المستوطنون الحضريون. ويصف السكان الجدار بأنه «جدار العار».

وتقول أوفيليا مورينو، البالغة من العمر 51 عاماً، والتي تدير مطعماً في الحي الفقير: «إنه جدار العار لأن الأغنياء على الجانب الآخر يخجلون منا، نحن الفقراء، وهم ينظرون إلينا على أننا شيء غريب، ويقومون بإخفائنا لأننا مصدر إحراج».

ويبدو المنظر من الجانب الآخر مختلفاً تماماً. وفي فيلم وثائقي حديث حول الجدار، يقول شاب من منطقة «كاسواريناس» الراقية أمام الكاميرا:«إذا لم يوجد الجدار، أعتقد أنه كان سيكون هناك مزيد من النزاعات لأن الحياة في هاتين المنطقتين مختلفة تماماً، ودمج سكان هاتين المنطقتين والنجاح في جعلهما يعيشان معاً بصورة ودية سيكون أمراً معقداً للغاية».