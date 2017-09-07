عودة «النجم الساطع» تعزيز للشراكة المصرية الأميركية

القاهرة (وكالات)

بعد توقف استمر زهاء ثمانية أعوام، أعلن الجيش المصري استئناف تدريبات «النجم الساطع» بين القوات المسلحة المصرية والأميركية، خلال الفترة من 10 إلى 20 سبتمبر الجاري في قاعدة محمد نجيب العسكرية، وهو ما اعتبره محللون سياسيون وعسكريون خطوة تعزز الشراكة بين البلدين، وتعبر عن الدعم الأميركي للقاهرة في مكافحة الإرهاب.

وأكدت القيادة المركزية الأميركية أن نحو 200 من عناصر القوات الأميركية سيشاركون في تدريبات النجم الساطع مع مصر لأول مرة منذ العام 2009.

وذكرت في بيان نشرته السفارة الأميركية في القاهرة أن «النجم الساطع»، التي تأتي في إطار العلاقات الأمنية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، هي شراكة تاريخية تلعب دوراً قيادياً في مكافحة الإرهاب وتعزيزالأمن الإقليمي والجهود المبذولة لمكافحة انتشار التطرف العنيف، مذكرة بأن أول تدريبات للنجم الساطع قد جرت في العام 1981.

وكانت آخر نسخة لهذه التدريبات جرت في مصر العام 2009، قبل أن يتم تعليقها بسبب الأحداث السياسية التي مرت بها مصر في العام 2011 وما تلاها.

وأفاد الدكتور جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية في جامعة السويس «أن استئناف مناورات النجم الساطع دليل على نجاح سياسة مصر الخارجية، التي استطاعت أن تنوع وتعدد علاقاتها الخارجية».

وأوضح سلامة في تصريح لوكالة «شينخوا» أنه في السابق كان لجوء مصر إلى توسيع نطاق علاقاتها الخارجية يثير غضب الولايات المتحدة الأميركية، لكن حالياً أعتقد أن أميركا فهمت الرسالة، فمصر ستجري مناورات معها ومناورات أخرى مع روسيا وغيرها من الدول.

وتابع: «أن مصر تتبع سياسة متعددة القنوات سواء على المستوى الاستراتيجي العسكري أو على المستويين السياسي والاقتصادي، وهذا لم يكن متاحاً في السابق». واعتبر عودة مناورات النجم الساطع «خطوة إيجابية ومهمة لإعادة الانفتاح على أقوى جيش في العالم، وهو ما ينعكس على القوات المصرية بالخبرات والدعم التدريبي». وأشار إلى أن عودة هذه المناورات تؤكد فتح صفحة جديدة لاستعادة الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأميركا في الجمود الذي اعتراها خلال حكم الرئيس السابق باراك أوباما. ويتفق مع «سلامة» في الرأي الخبير العسكري جمال مظلوم، الذي أكد أن عودة هذه المناورات تعزز العلاقات بين مصر وأميركا.

ورأى مظلوم، وهو لواء عسكري متقاعد، أن الولايات المتحدة الأميركية تحاول من خلال قرار استئناف هذه المناورات، إرضاء مصر.