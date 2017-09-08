استراتيجية ترامب ترضي الجنود الأميركيين في هلمند

كامب شوراب (أ ف ب)

تلقى جنود مشاة البحرية الأميركية المنتشرون في ولاية هلمند المضطربة، معقل حركة طالبان، قرار الرئيس دونالد ترامب بإبقاء قواته في أفغانستان بالترحيب، معتبرين أنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لإتمام مهمتهم.

وقال السرجنت «جورج كالدويل» البالغ من العمر ثلاثين عاماً، في قاعدة «كامب شوراب» في ولاية هلمند «ليس هناك حدّ زمني، لدينا كلّ الوقت لإتمام مهمتنا بشكل جيّد».

وتقع هذه الولاية في جنوب أفغانستان، وهي أكبر الولايات في هذا البلد وأكثرها اضطراباً، وتضم 14 منطقة، يسيطر مقاتلو طالبان على 12 منها أو يحاولون السيطرة عليها، وتقول السلطات الأفغانية «إنها ليست قادرة على مواجهتهم منفردة».

وبعدما كان عدد الجنود الأميركيين في هلمند يصل إلى عشرين ألفاً، لم يعد يتجاوز الآن ثلاثمئة. وقد نشرت هذه القوة هناك في أبريل الماضي في مهمة لحلف شمال الأطلسي هدفها مساعدة القوات الأفغانية وتدريبها.