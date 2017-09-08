زعيم «داعش».. طريد ذليل لا يرى النور

باريس (أ ف ب)

مع تساقط المدن التي يسيطر عليها «داعش» واحدة تلو الأخرى، من الموصل والرقّة إلى تلعفر وقريباً دير الزور، في ظل ضربات مكثّفة للتحالف الدولي، لم يعد لزعيم التنظيم الإرهابي أبوبكر البغدادي، الذي سبق أن شغل الدنيا وأثار الرعب، سوى منطقة نائية في وادي الفرات بين الحدود السورية والعراقية والأردنية يحتمي بها من غارات الجوّ وهجمات البرّ.

وقد أدت الهزائم المتتالية التي مُني بها التنظيم الإرهابي إلى تضييق الخناق على البغدادي، الذي يعيش في الخفاء محاطاً بدائرة ضيّقة من المخلصين له، حسبما يؤكد خبراء ومسؤولون.

وصارت تلك المنطقة الصحراوية النائية عصيّة على الحكومات، المعقل الأخير للتنظيم والأمل المتبقي له بأن يطلق منها حرب عصابات في السنوات المقبلة.

ويقول الباحث العراقي هشام الهاشمي المتخصص في الحركات المتطرفة: «يبدو أن البغدادي وسائقه أبو عبد اللطيف الجبوري ومراسله الخاص مسعود الكردي موجودون في وداي الفرات بين البوكمال (في سوريا) والقائم (في العراق)، لأنهم شوهدوا مرات عدة هناك».