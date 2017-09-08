أكراد كردستان يتوعدون تركيا وإيــــــــــــــــــران: لا نخشى الحرب

كويسنجق (أ ف ب)

إذا كانت الاستعدادات لإجراء استفتاء حول استقلال كردستان العراق أثارت غضب أنقرة وطهران، فإن المتمردين الأكراد المناهضين لتركيا وإيران والموجودين في الإقليم الشمالي ينددون بتهديدات كل من أنقرة وطهران متوعدين ومؤكدين استعدادهم لحمل السلاح دفاعاً عن قضيتهم.

ويندد المتحدث باسم المكتب السياسي لـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني» «آسو حسن زادة» بالتهديدات التي تهدف، حسب قوله، للضغط على الأكراد.

ويقول في منطقة كويسنجق الواقعة على بعد ستين كيلومتراً شرق أربيل، عاصمة كردستان العراق، «إن إيران وتركيا يجمعهما شيء مشترك، هو معارضتهما الاستفتاء»، مشيراً إلى أن أياً من الدولتين لا تساعد الأخرى من دون مقابل، لأن مصالح كل منهما إجمالاً لا تتفق مع الآخر.

وعلقت صور كبيرة لمؤسسي وقادة الحزب على جدران قاعدة للحزب الذي أسس العام 1945، وتعتبره طهران منظمة «إرهابية».