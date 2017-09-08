أمن آسيا النووي «مظلة أميركية مثقوبة»

طوكيو (أ ف ب)

أدى الخطر الذي تطرحه كوريا الشمالية جراء تجاربها الصاروخية والتقدم في برنامجها النووي، إلى تحريك الجدل حول نشر أسلحة نووية أميركية في اليابان وكوريا الجنوبية.

وبادر «شيغيرو إيشيبا»، أحد قادة الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني برئاسة رئيس الوزراء «شينزو آبي»، إلى طرح هذه المسألة.

ولم يتردد وزير الدفاع السابق الذي يرد اسمه كخلف محتمل لـ«آبي»، في الدعوة إلى إعادة النظر في «المبادئ الثلاثة» غير النووية التي أُقرت العام 1967 وأعلنت العام 1971، وقد فاز رئيس الحكومة آنذاك «إيساكو ساتو» بجائزة نوبل للسلام عليها، وهي تقضي بـ«عدم تطوير وعدم امتلاك وعدم نشر أسلحة نووية».

وتساءل «إيشيبا» خلال برامج تلفزيونية «هل من المناسب أيضاً ألا نتحدث في المسألة؟»