«أخبار الساعة»: الروهينجا بحاجة لوقفة أممية عاجلة

أبوظبي (وام)







أكدت نشرة «أخبار الساعة» أن دولة الإمارات في مقدمة الدول التي طالبت بضرورة وقفة أممية عاجلة لإنقاذ أقلية الروهينجا المسلمة، من الجرائم الجديدة التي تتعرض لها بيد سلطات ميانمار والجماعات البوذية القومية المتطرفة. وقالت الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في افتتاحيتها أمس بعنوان «الروهينجا بحاجة إلى وقفة أممية عاجلة» إن هذا ليس مستغرباً لطالما مثلت دولة الإمارات منذ إنشائها نموذجاً حياً مشرفاً للشقيق والصديق الوفي الذي يقف بكل قوة وإخلاص إلى جانب سائر الأشقاء والأصدقاء في وقتي الرخاء والشدة، ماداً يد الخير والدعم والمساعدة على الدوام لتبرهن الإمارات يوماً بعد يوم، وموقفاً تلو موقف على أنها كانت وستبقى خير السند ونعم العضد للمعوزين والمظلومين والمنكوبين ولأصحاب القضايا العادلة حول العالم من شتى الشعوب والأصول والديانات والأعراق دون تمييز أو تفرقة.



وأضافت النشرة أن ذلك جزء لا يتجزأ من السياستين الداخلية والخارجية الثابتتين لدولة الإمارات التي تصر قيادتها الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) على التشبث بالنهج الحكيم القويم الذي أرسى قواعده الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه) الذي رسخ وجه الإمارات المشرق كنقطة مضيئة على الخريطة العالمية تسهم بما تبثه من خير وسلام وتتخذه من مواقف شامخة في نصرة الحق والعدالة في محو بعض السوداوية التي باتت تخيم على الكثير من دول المنطقة والعالم. وأوضحت أن الموقف اللافت للنظر الذي اتخذته دولة الإمارات مؤخراً بإدانة الجرائم المرتكبة بحق مسلمي الروهينجا واستخدام سلطات ميانمار القوة والعنف ضدهم وتشريد عشرات الآلاف منهم، يمثل امتداداً للسياسة الإنسانية الاستثنائية التي تنتهجها الدولة التي ارتقت بها إلى تتويجها عاصمة عالمية للعمل الإنساني والتنموي بشهادة التقارير والمؤشرات الدولية.