تحالف دولي لوقف تجارة معدات الإعدام والتعذيب



تاريخ النشر: الجمعة 08 سبتمبر 2017 بروكسل (وكالات) كشفت سيسيليا مالمستروم مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التجارة أمس، أن الاتحاد سيطلق «تحالفاً دولياً» لإنهاء تجارة السلع والمعدات المستخدمة بتنفيذ عمليات الإعدام والتعذيب. وأوضحت مالمستروم أن هذه المبادرة تأتي بالتعاون مع كل من الأرجنتين ومنغوليا بهدف إتخاذ خطوات ملموسة للقضاء على تجارة سلع الاعدامات والتعذيب، مثل أحزمة الصدمات الكهربائية والمواد الكيماوية. وأفادت أن أكثر من 50 دولة عضواً في الأمم المتحدة قد تنضم إلى التحالف الذي سيطلق رسمياً في 18 من سبتمبر الحالي مع بدء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضافت أن أعضاء التحالف المرتقب، سيتخذون تدابير لمراقبة صادرات هذه السلع، ووضع قوانين لحظرها.