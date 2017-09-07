قائد جيش الهند: نتهيأ لحرب على جبهتين

نيودلهي (وكالات)

شدد قائد الجيش الهندي الجنرال بيبين روات، على ضرورة استعداد بلاده لخوض حرب على جبهتين ضد باكستان والصين في آن واحد. وحذر الجنرال على أن تطورات الأوضاع عند الحدود الهندية- الصينية بمنطقة جبال هيمالايا قد تتحول إلى نزاع مسلح بين القوتين النوويتين، كما أنه من غير المرجح إحراز أي مصالحة بين الهند وباكستان. ورجح روات أن تحاول باكستان استغلال التصعيد عند حدود الهند الشمالية مع بكين، ما يجعل نيودلهي أمام خطر خوض حرب متزامنة على جبهتين.

وجاءت تصريحات روات بعد يوم من اتفاق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الصيني شي جينبينغ، على اتباع نهج جديد لإدارة العلاقات الثنائية. وخاضت الهند حرباً ضد الصين عام 1962 من أجل السيطرة على ولاية أروناجل براديش، إضافة لـ3 حروب ضد باكستان من أجل السيطرة على كشمير المتنازع عليها. وفي تطور آخر، أصدرت محكمة هندية أمس، أحكاماً بالإعدام بحق مدانين اثنين، وبالسجن مدى الحياة بحق اثنين آخرين لتورطهم في سلسلة التفجيرات التي استهدفت مومباي في 12 مارس 1993 وخلفت 257 قتيلاً. وقال المدعي العام يوجوال نيكام «أحد المدانين هو أبو سالم، والذي تم تسليمه من قبل البرتغال بناء على اتفاق بعدم الحكم عليه بالإعدام، وقد صدر بحقه السجن المشدد مدى الحياة». وأضاف نيكام: «صدر حكم بالسجن مدى الحياة أيضاً بحق مدان آخر وهو كريم الله خان، بينما صدر حكم بإعدام كل من فيروز خان وطاهر مرشانت».