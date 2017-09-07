الداخلية الفرنسية: أصابع عراقية وسورية وراء مشغل المتفجرات بباريس

باريس (وكالات)

كشف وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب أمس، عن وجود «روابط سورية وعراقية» في قضية الشقة التي ضبط فيها، مشغل سري ومواد يمكن استخدامها في صنع المتفجرات، بضاحية باريسية حيث تم توقيف 3 مشتبه بهم. وعثر المحققون أمس الأول في شقة ببلدة فيلجويف قرب باريس على 100 جرام من مادة «تي إيه تي بي» جاهزة للاستخدام، وهي مادة متفجرة يدوية الصنع غالباً ما يستخدمها تنظيم «داعش»، إضافة إلى قوارير غاز ومواد كيماوية وأوراق مكتوبة بالعربية. وقال مصدر مطلع على الملف إن الشرطيين عثروا أيضاً على «وسائل آلية وكهربائية لإعداد طرد مفخخ».

وقبضت السلطات على رجلين يبلغان من العمر 36 و47 عاماً في بلدة كريملين-بيسيتر القريبة من فيلجويف، ووضعا قيد التوقيف الاحترازي. كما وضعت مشتبهاً به ثالثاً قيد التوقيف الاحترازي ليل الأربعاء الخميس في إطار التحقيق الذي فتحته شعبة مكافحة الإرهاب بالنيابة العامة في باريس.

وأبلغ كولومب إذاعة «فرانس إنفو» أن الموقوفين الثلاثة «كانوا على ارتباط بالإرهاب» مؤكداً وجود «عدد من الروابط والاتصالات الهاتفية» مع المسرح السوري.

وقال الوزير «رأينا أن هناك اتصالات هاتفية تم تبادلها» مع سوريا، مشيراً إلى أن اثنين من الموقوفين «ينفيان الطابع الإرهابي» للهجوم الذي كانا يعدان له. وتابع «يقولان إنهما أرادا تفجير مصارف بمادة تي إيه تي بي، لكن ما نراه هو أنهما كانا على ارتباط بالإرهاب، وعلينا المضي بالأحرى في هذا الاتجاه». وأوضح كولومب أن الموقوفين «كانوا يريدون تفجير مكاتب مصارف للاستيلاء على أوراق مالية، وهم ينفون الطابع الإرهابي ويقولون إن الأمر من فئة اللصوصية المنظمة».