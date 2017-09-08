1.2 مليون متضرر في الكاريبي من إعصار «إرما»

عواصم (وكالات)







محا الإعصار «إرما الوحش» 95% من الجزء الفرنسي من جزيرة سان مارتن التي تتشاطرها مع هولندا بالبحر الكاريبي، فيما أعلن جاستون براون رئيس وزراء أنتيجوا وباربودا، أن هذه الأخيرة التي يقطنها نحو 1800 نسمة «أبيدت بالكامل» بعد أن اجتاحها الإعصار مصحوباً برياح بلغت نحو 300 كلم في الساعة، ما تسبب بتدمير 90% من منازلها، واقتلاع الأشجار، مقدراً حجم الأضرار فيها ب150 مليون دولار. وبجانب إرما العنيف، تجتاح منطقة البحر الكاريبي وخليج المكسيك وجنوب فلوريدا عاصفتان أخريان هما «خوسيه» و«كاتيا»، حيث تعرض مطار «الأمير جوليانا» الشهير بموقعه الفريد في الجزء الهولندي من جزيرة سان مارتن، لدمار شامل طال حتى السياج الأمني المحيط به. وأكد الصليب الأحمر أمس، أن ما يقدر بـ 1.2 مليون شخص في أنحاء الكاريبي، قد تضرروا جراء الإعصار إرما، مضيفاً أن جميع المباني في جزيرة بربودا دمرت تماماً أو تضررت بشكل كبير، وأن مئات الآلاف أصبحوا من دون كهرباء في بورتوريكو، إضافة إلى دمار هائل في جزر فيرجن البريطانية، وأنجيلا، وسان بارتيليمي، وسان كيتس ونيفيس.



وشهد سكان جزيرتي سان مارتن وسان برتيليمي في الكاريبي مشاهد رعب وكابوس ومناظر مروعة، حيث بدأت أمس عمليات الإغاثة فيهما بعد أن ضربها الاعصار إيرما غير المسبوق الذي تسبب بوفاة 9 أشخاص، ويهدد حالياً الدومينيكان. وأعلنت أجهزة الإغاثة الفرنسية أن الإعصار العنيف أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 21 آخرين في الجزء الفرنسي من جزيرة سان مارتن الفرنسية الهولندية. وسجلت حالة وفاة تاسعة بجزيرة باربودا المجاورة التي تعدّ 1800 نسمة ولحق بها دمار كبير، حسب ما قال رئيس وزراء أنتيجوا وبربودا. وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روتيه إن الجزء الهولندي في الجزيرة، لحقت به «خسائر هائلة» خصوصاً في المطار والمرفأ ما تسبب بعزل الجزيرة عن العالم.

ولم يترك الإعصار إيرما سقف بيت في شمال الأنتيل إلا واقتلعه خصوصاً في سان مارتن التي لحق بها دمار هائل بنسبة 95% من جهتها الفرنسية، حسب ما ذكر رئيس المجلس الإقليمي الفرنسي دانيال جيبس. وقال الصحفي في قناة «اوتر مير بروميار» الفرنسية ستيفن برودنت «كنا أمام ظاهرة غير مسبوقة» مضيفاً أن «كل ما لم يكن له الحدّ الأدنى من الصلابة لم يعد موجوداً». وأشار بول ويندت المسؤول في صحيفة «دايلي هيرالد» المحلية في الجهة الهولندية من جزيرة سان مارتن، للتلفزيون الألماني «ار تي ال» إلى أن «جبالاً من الحطام انتشرت في الشوارع. ليس لدينا لا تيار كهربائي ولا وقود للسيارات» مضيفاً أن «كل شيء محطم» في سان برتيليمي الفرنسية.



واعتبر رئيس الداخلية الفرنسية جيرار كولومب أن «الدمار هائل» فيما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيزور المناطق المنكوبة «في أقرب وقت ممكن».

وأكد ماكرون من أثينا أن «فرنسا بأسرها متأهبة»، مشيراً إلى ضرورة التحرك «ضدّ الاضطرابات المناخية». ووصلت وزيرة مقاطعات ما وراء البحار الفرنسية أنيك جيراردان صباح أمس، إلى جزيرة غوادولوب الفرنسية التي تتبع إدارياً إلى جزيرة سان مارتن، ومعها تعزيزات بشرية ومادية بلغت ما يقارب الـ 200 عنصر من رجال إغاثة وجنود ورجال إطفاء وأطباء. وأعلنت جيراردان افتتاح جسر جوي بين جزيرتي سان مارتن وغوادولوب بدءاً من أمس، وإرسال تعزيزات وخزانات مياه ومعدات إنقاذ عبر البحر.



وطاف إرما الذي بلغ الدرجة الخامسة، ساحل بورتوريكو الشمالي، متقدما باتجاه الغرب وجمهورية الدومينيكان التي أعلنت حكومتها تنفيذ أولى عمليات الإخلاء في المناطق الساحلية. وقال المركز الأميركي لمراقبة الأعاصير أن إرما سيتجه نحو كوبا من ثم إلى فلوريدا التي سيضربها كلها اعتباراً من غداً السبت، محذراً من ارتفاع شدة أعصار كاتيا الذي يتبع مسار إرما، فيما يزداد إعصار خوسيه قوة أيضاً. وبانتظار اقتراب إرما الذي وصل إلى المستوى الخامس والأقصى للأعاصير، وفق مقياس سافير سيمسون، أعلنت سلطات ولاية فلوريدا حالة الطوارئ وبدأت بإجلاء السكان من جزر فلوريدا كيز وولاية ميامي. وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن قوة إرما تفوق إعصار هارفي المدمر الذي ضرب ولاية تكساس أواخر أغسطس الماضي، وأوقع 70 قتيلاً إضافة إلى تسببه بخسائر قدرت بما بين 150 و180 مليار دولار.