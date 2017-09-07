واشنطن: اتهام 8 ووزير تركي سابق بانتهاك العقوبات ضد طهران

نيويورك (وكالات)
وجهت السلطات الأميركية إلى 9 أشخاص من بينهم 8 أتراك أحدهم محمد ظافر شاغليان وزير الاقتصاد الأسبق تهمة التآمر لاستخدام النظام المالي الأميركي في إجراء تحويلات بمئات ملايين الدولارات بالنيابة عن حكومة إيران وكيانات إيرانية أخرى تشملها العقوبات الأميركية. وقالت وزارة العدل إن شاغليان (59 عاما) وسليمان أصلان (47 عاما) ولاوند بلقان (56 عاما) وعبد الله حباني (42 عاما) المسؤولين في مصرف «البنك التركي-1» الحكومي قاموا بتبييض أموال عائدة لإيران لقاء ملايين الدولارات من الرشى، حتى إن الوزير الأسبق تلقى عشرات ملايين الدولارات نقدا وعلى هيئة جواهر.
وأضافت الوزارة أن المتهمين أقاموا نظاما داخل مصرف «البنك التركي-1» بين عامي 2010 و2015 يتيح للحكومة الإيرانية ولهيئات محلية الوصول بشكل غير مشروع إلى النظام المالي الأميركي. وتابعت أن طهران تمكنت من خلال هذا النظام من الالتفاف حول العقوبات والقيام بشكل غير مباشر بصفقات بالدولار وبالذهب وإخفاء مصدر الأموال دون أن تكشفها المصارف الأميركية.
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وقال فرانز جاسيلسبرجر الرئيس التنفيذي لبنك أوبر، سابع أكبر مصرف في النمسا والذي تبلغ ميزانيته نحو 20 مليار يورو (24 مليار دولار)، إن من المقرر أن يستضيف البنك مراسم توقيع في 21 سبتمبر في مقره بمدينة لينتس مع مبعوثين من البنك المركزي ووزارة المالية الإيرانية.