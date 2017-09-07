واشنطن: اتهام 8 ووزير تركي سابق بانتهاك العقوبات ضد طهران

نيويورك (وكالات)

وجهت السلطات الأميركية إلى 9 أشخاص من بينهم 8 أتراك أحدهم محمد ظافر شاغليان وزير الاقتصاد الأسبق تهمة التآمر لاستخدام النظام المالي الأميركي في إجراء تحويلات بمئات ملايين الدولارات بالنيابة عن حكومة إيران وكيانات إيرانية أخرى تشملها العقوبات الأميركية. وقالت وزارة العدل إن شاغليان (59 عاما) وسليمان أصلان (47 عاما) ولاوند بلقان (56 عاما) وعبد الله حباني (42 عاما) المسؤولين في مصرف «البنك التركي-1» الحكومي قاموا بتبييض أموال عائدة لإيران لقاء ملايين الدولارات من الرشى، حتى إن الوزير الأسبق تلقى عشرات ملايين الدولارات نقدا وعلى هيئة جواهر.

وأضافت الوزارة أن المتهمين أقاموا نظاما داخل مصرف «البنك التركي-1» بين عامي 2010 و2015 يتيح للحكومة الإيرانية ولهيئات محلية الوصول بشكل غير مشروع إلى النظام المالي الأميركي. وتابعت أن طهران تمكنت من خلال هذا النظام من الالتفاف حول العقوبات والقيام بشكل غير مباشر بصفقات بالدولار وبالذهب وإخفاء مصدر الأموال دون أن تكشفها المصارف الأميركية.

وكانت السلطات الأميركية وجهت الاتهام إلى رضا زراب (33 عاما) ومحمد حقان اتيلا (47 عاما) ومحمد زراب (39 عاما) وكاميليا جامشيدي (31 عاما) وحسين نجفزاده (67 عاما) في مارس 2016 في إطار القضية نفسها. ومن المفترض أن تبدأ محاكمة زراب وحقان في 30 أكتوبر في مانهاتن (نيويورك)، ويواجهان عقوبة بالسجن تصل إلى 30 عاما. من جهة أخرى، قال الرئيس التنفيذي لبنك أوبر إن المصرف النمساوي سيوقع اتفاقا مع إيران هذا الشهر يتيح له تمويل مشروعات جديدة هناك ليصبح ضمن أول البنوك الأوروبية التي تقوم بهذا الأمر منذ تخفيف العقوبات التي كانت مفروضة على طهران. ورفع الاتفاق الذي أبرمته طهران في عام 2015 مع الدول الكبرى الكثير من العقوبات في مقابل تقييد أنشطتها النووية، لكن الكثير من البنوك عازفة عن الدخول إلى البلاد خوفا من أن تخرق عن غير عمد عقوبات أميركية مما قد يؤدي إلى فرض غرامات كبيرة عليها.

وقال فرانز جاسيلسبرجر الرئيس التنفيذي لبنك أوبر، سابع أكبر مصرف في النمسا والذي تبلغ ميزانيته نحو 20 مليار يورو (24 مليار دولار)، إن من المقرر أن يستضيف البنك مراسم توقيع في 21 سبتمبر في مقره بمدينة لينتس مع مبعوثين من البنك المركزي ووزارة المالية الإيرانية.