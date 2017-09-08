آن الأوان لنقل قضية عرب الأحواز إلى الأمم المتحدة

بقلم: خلف أحمد الحبتور

هل تعلمون أن هناك ملايين العرب الذين يعيشون في ظروف بائسة في إقليم خوزستان الإيراني الغني بالنفط والماء؟. لا بأس، فأنتم معذورون إن كنتم لا تعلمون. الحقيقة المخزية هي أن العالم العربي غافلٌ عن معاناتهم، وأنه نادراً ما يأتي الإعلام الغربي أو العربي على تسليط الضوء على محنتهم. إنهم عرب الأحواز المنسيّون في عربستان، تلك المنطقة التي كانت في ما مضى خاضعة لحكم الخلفاء الأمويين والعباسيين. وعام 1925، قام الشاه رضا اللاهث وراء النفط بضمّها إلى بلاده، ووضعَ حاكمها العربي الشيخ خزعل الكعبي من المحمرة في السجن حتى وفاته.

وكأن الحياة في ظل السلالة البهلوية لم تكن قاسية بما يكفي على أبناء عربستان، فإذا بالجمهورية الإسلامية الإيرانية تُمعن في دوس حقوقهم كافة وحرمانهم من أبسط مبادئ حقوق الإنسان، وتَحكم عليهم بالعيش في الفقر المدقع، وتحاول القضاء على هويتهم العربية. وعدد كبيرٌ منهم في ضائقة شديدة عاجز عن إعالة أسرته حيث يعاني نحو 81 في المئة من الشباب من البطالة لأن الأولوية في التوظيف تُعطى للفرس الذين نُقِلوا للإقامة في الإقليم.

لقد بدأ أبناء عربستان يفقدون أي بصيص من الأمل. الشهر الفائت، نشر مقطع فيديو عبر موقع «يوتيوب» يَظهر فيه رب أسرة أحوازي في مقتبل العمر يُحرق نفسه قبل أن يفارق الحياة في المستشفى. وقد انتحر ما لا يقل عن أربعة أرباب أسر شنقاً، هرباً من الاضطهاد والتمييز العرقي-الديني. كما تتعرّض بيئتهم للدمار بسبب الممارسات التي تلجأ إليها الشركات النفطية والكيميائية، ما يؤدّي إلى تصحّر الأراضي الزراعية، وتلوّث الأنهر، ونفوق الطيور والأسماك، وتفشّي اضطرابات التنفس.

كلما اجتمعوا معاً للتعبير عن مظالمهم المشروعة، يضرب النظام بيدٍ من حديد مستخدِماً مزيداً من القوة والقمع، عبر اعتقال المتظاهرين وتعريضهم لأشد أنواع التعذيب. لكن على الرغم من كل الظروف المناوئة والمشقّات، هؤلاء القوم الذين هم أشبه بالسجناء في أرض أجدادهم، هم عربٌ وطنيون، ما خلا أقلية صغيرة جامحة وفوضوية تتألف من الشيوعيين والموالين لجماعة «الإخوان».

ينظر عرب الأحواز إلى مجتمعاتهم بأنها خط الدفاع الأول ضد التوسع الإيراني، وحصن عازل بين طهران ودول الخليج العربي. ولم تنجح المحاولات التي بذلها الفرس، سواءً عبر حظر لغتهم أو لباسهم التقليدي أو منعهم من إطلاق أسماء عربية على أبنائهم وبناتهم، في تحطيم عقولهم وأرواحهم العربية. والحقيقة أن الإيرانيين تعرّضوا للخداع بعد ثورة الخميني 1979 من أجل إيهامهم بأن السنّة والعرب هم أعداؤهم الطبيعيون، وأن الملالي الذين يحكمون البلاد هم الحماة الذين يذودون عن الطائفة الشيعية.

لا تناصر إيران الشيعة إلا عندما يصبّ ذلك في إطار تحقيق مصالحها الاقتصادية أو أجنداتها الأساسية المتمثلة في نشر أيديولوجيتها التي تعود إلى القرون الوسطى، وتحويل البلدان العربية إلى دمى تحرّكها كما تشاء سعياً إلى بلوغ هدفها الأقصى، ألا وهو السيطرة على الأماكن المقدسة الإسلامية. ومن الأمثلة الحديثة عن الغدر الإيراني «حرب الأربعة أيام»، أي النزاع الذي اندلع في أبريل 2016 بين أذربيجان ذات الأكثرية الشيعية وأرمينيا ذات الغالبية المسيحية. فقد تبنّت إيران، موقفاً مؤيّداً لأرمينيا.

كما أن الدعم الإيراني للقضية الفلسطينية ليس سوى واجهة أخرى الهدف منها استمالة القوميين العرب السذّج، كما كتب عبدالله العتيبي قبل سنوات عدة في صحيفة «الشرق الأوسط» حيث نقل عن الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني قوله «لقد استفدنا من طرح عرض القضية الفلسطينية، التي كانت قد دخلت طي النسيان، وتمكّنّا عبرها من إقامة وتطوير علاقات جديدة مع العالم الخارجي».

لعرب الأحواز أفئدة شجاعة وأصوات قوية لا تلقى آذاناً صاغية لأنهم يفتقرون إلى الدعم ليس فقط من المجتمع الدولي إنما أيضاً من العالم العربي. نعم، إنهم ينشدون، على غرار الفلسطينيين، دولة مستقلة، لكنهم واقعيون أيضاً، إذ يتعذّر تحقيق ذلك بين ليلة وضحاها. وفي الانتظار، يتوقون إلى الحصول على دعم معنوي وديبلوماسي من أشقّائهم العرب، وهو ما لم يتحقق بعد، ويسعون تحديداً إلى الحصول على الاعتراف من جامعة الدول العربية من خلال منحهم مقعداً بصفة دولة شريكة أو مراقِبة. لكن هناك دولتَين تعارضان هذا الطرح تكبّلهما قيادتهما الخاضعة لإيران.

يجب الإقرار أن الأنف الفارسي الطويل هو الذي يعرقل جامعة الدول العربية وإن بطريقة غير مباشرة. لقد خُذِل عرب الأحواز مرةً تلو الأخرى، وطُعِنوا في الظهر من قبل منظمة «مجاهدي خلق» المتطرفة التي تدعي أنها حليفتهم ضد النظام. لقد طُرِحت قضيتهم في مجلس العموم البريطاني بحضور ممثّلين عن السفارة الأميركية، لكن لم تُتَّخذ أي خطوة إيجابية. وإزاء لا مبالاة المجتمع الدولي والأصفاد التي تكبّل الجامعة العربية، أتوجّه بكلامي إلى أسدَين عربيين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للعمل على رفع راية هذا الشعب وحمل قضيته في الأمم المتحدة. هيا بنا نصرخ بأعلى صوت إننا نأبى أن ننسى عرب الأحواز الأوفياء في عربستان.