سيؤول تستكمل نشر منظومة «ثاد» وتستبعد الحرب

عواصم (وكالات)

سعى رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن أمس إلى محاولة تهدئة الأجواء المتوترة بدرجة كبيرة في شبه الجزيرة الكورية منذ إجراء كوريا الشمالية تجربتها النووية السادسة الأحد الماضي عبر استبعاده نشوب حرب. وقال في تصريحات على المنتدى الاقتصادي في ميناء فلاديفوستوك الروسي إنه يتعين على زعماء روسيا واليابان والولايات المتحدة أن يبحثوا العقوبات الجديدة المقترح فرضها على كوريا الشمالية بهدف الدفع باتجاه التوصل إلى حل سياسي للأزمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية تشو جون-هايوك إن إجراءات عملية وقوية يمكنها أن تكون موجعة لكوريا الشمالية يجب أن تدخل ضمن المجموعة الجديدة من العقوبات المقرر أن تعلنها الأمم المتحدة الأسبوع المقبل، وأضاف للصحفيين إن الإجراءات يجب أن تتخذ بالإضافة إلى ضمان قطع أي تمويل يمكن أن يستخدم في برامج الشمال لتطوير أسلحة دمار شامل. تزامن ذلك مع إعلان وزارة الدفاع الكورية الجنوبية رسميا عن استكمال نشر منصات إطلاق إضافية من منظومة الدفاع الصاروخي الأميركي «ثاد». ونقلت وكالة «يونهاب» عن الوزارة القول إنه تم نشر 4 منصات في قاعدة سونج جو الأميركية في بلدة سونج جو بإقليم كيونج سانج الذي يبعد 300 كيلومتر جنوب شرق سيؤول، وذلك كجزء من الإجراءات لحماية أرواح الشعب والأمن الوطني من التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة من كوريا الشمالية. في وقت تظاهر نحو 400 من السكان المجاورين للقاعدة الأميركية احتجاجا على نشر منصات إطلاق إضافية، مما أدى إلى مواجهة بينهم وبين رجال الشرطة أسفرت عن إصابة أكثر من 30 شخصا.

وأعلنت الصين أنها احتجت بشدة لدى سيؤول إثر تسريع عملية نشر منظومة «ثاد» الأميركية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية جينغ شوانج «نطلب مجددا من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة النظر بجدية إلى مخاوفنا الأمنية ومصالح الصين ووقف نشر منظومة ثاد، وسحب كل المعدات المتعلقة بها». وأضاف «تقدمنا باحتجاج شديد لدى كوريا الجنوبية.. موقفنا واضح وثابت وصارم ونعارض بشكل مطلق نشر هذه الدرع الصاروخية».

ودعا الرئيس الصيني شي جين بينغ المجتمع الدولي لتكثيف الجهود من أجل حل الأزمة النووية في شبه الجزيرة الكورية، وقال خلال اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل «إن الحقائق أثبتت مرارا أن التسوية النهائية للأزمة النووية لا يمكن التوصل إليها إلا من خلال الوسائل السلمية بما في ذلك الحوار والمشاورات». وقال وزير الخارجية الصيني وانج يي للصحفيين «نظرا للتطورات الجديدة في شبه الجزيرة الكورية تتفق الصين على ضرورة تحرك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإصدار رد إضافي واتخاذ الإجراءات اللازمة»، وأضاف «أي إجراءات جديدة يتخذها المجتمع الدولي ضد كوريا الشمالية يجب أن تخدم هدف تقليص برامجها النووية والصاروخية وأن تكون في الوقت نفسه تسير باتجاه استئناف الحوار والمشاورات».

وقال مسؤولون إن الرئيس الكوري الجنوبي تحدث مع رئيس الوزراء الياباني شينزو واتفقا على إقناع الصين وروسيا بخفض إمدادات النفط لكوريا الشمالية بأكبر قدر ممكن، وهو ما رفضه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محذرا من أن الضغوط لن تحل الأزمة وموجها دعوة إلى الحوار. وقال بوتين بعد مباحثات استمرت 3 ساعات مع آبي «إنه يعتقد أن أزمة كوريا الشمالية لن تتصاعد إلى حرب نووية وأن المنطق السليم سينتصر»، وأضاف «تشكل بيونج يانج بالتأكيد تهديدا خطيرا للسلام والأمن في المنطقة، لكن تسوية الوضع غير ممكنة إلا بالسبل الدبلوماسية».

وقال بوتين إن تأجيج الهيستيريا العسكرية له نتائج عكسية، واعتبر أن بيونج يانج لن تنهي برامجها النووية والصاروخية لأنها تعتبرها الوسيلة الوحيدة للدفاع عن النفس، وأضاف «من المستحيل إخافتهم (الكوريين الشماليين)»، وأضاف: «نحن نقول لهم إننا لن نفرض العقوبات مما يعني أنكم ستعيشون بشكل أفضل سيكون لديكم المزيد من الطعام الجيد والشهي على موائدكم وستلبسون ثيابا أفضل، لكنهم يعتقدون أن الخطوة القادمة بعد ذلك هي دعوة إلى المقبرة. وهذا ما لن يوافقوا عليه أبدا». فيما دعا شينزو آبي إلى ممارسة أكبر قدر من الضغط على كوريا الشمالية لإجبار نظامها على التخلي عن برامجه النووية والبالستية في شكل كامل لا رجوع عنه وقابل للتحقق. في المقابل، أقامت كوريا الشمالية احتفالا شعبيا تكريما للعلماء الذين أسهموا في إجراء التجربة النووية السادسة على قنبلة هيدروجينية التي أحدثت زلزالا بقوة 6.3 درجة، وأطلقت الألعاب النارية في سماء بيونج يانج، كما خرجت مسيرات حاشدة في المدينة. وقال كيم يونج جاي، رئيس الوفد الكوري الشمالي لمنتدى فلاديفوستوك إن السلاح النووي لبلاده يضمن حفظ السلم في شبه الجزيرة الكورية من خلال ردع وقوع هجمات. وأضاف «إن الولايات المتحدة وحلفاءها منخرطون في حملة عدائية ضد كوريا الشمالية، إلا أن بيونج يانج لا تخيفها العقوبات، وعلى الولايات المتحدة أن تضع في اعتبارها بالتأكيد الوضع النووي لبلادنا».